Травми, несумісні з життям, отримали дві жінки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Що сталося у Куп'янську

За даними ОВА, внаслідок обстрілу на місці спалахнули конструктивні елементи гаража площею 10 квадратних метрів. Крім того, повідомляють про загиблих внаслідок удару.

На жаль, згідно з оприлюдненою інформацією від місцевої влади, на подвір'ї п'ятиповерхового будинку загинули дві жінки. Вік вищезгаданих жертв не уточнюють наразі.

Ворог не припиняє цілеспрямований терор проти цивільного населення Харківщини,

– резюмував Синєгубов.

До слова, росіяни вдарили керованими авіабомбами по селищу Слатине, внаслідок чого у населеному пункті постраждала цивільна інфраструктура, є пошкодження близько 16 приватних будинків. Постраждали троє чоловіків.

Також під щільним обстрілом опинився Куп'янськ. Там значних руйнувань теж зазнала цивільна інфраструктура, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, гаражі, автомобілі. Постраждали три жінки – 52, 25 та 73 років, а також 26-річний чоловік.