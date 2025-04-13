Травмы, несовместимые с жизнью, получили две женщины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Что произошло в Купянске

По данным ОВА, в результате обстрела на месте вспыхнули конструктивные элементы гаража площадью 10 квадратных метров. Кроме того, сообщают о погибших в результате удара.

К сожалению, согласно обнародованной информации от местных властей, во дворе пятиэтажного дома погибли две женщины. Возраст вышеупомянутых жертв не уточняется пока.

Враг не прекращает целенаправленный террор против гражданского населения Харьковщины,

– резюмировал Синегубов.

К слову, россияне ударили управляемыми авиабомбами по поселку Слатино, в результате чего в населенном пункте пострадала гражданская инфраструктура, есть повреждения около 16 частных домов. Пострадали трое мужчин.

Также под плотным обстрелом оказался Купянск. Там значительным разрушениям тоже подверглась гражданская инфраструктура, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили. Пострадали три женщины – 52, 25 и 73 лет, а также 26-летний мужчина.