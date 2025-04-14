Общие потери врага уже превысили 933 тысячи личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

личного состава – около 933 980 (+1310) человек,

танков – 10 622 (+19),

боевых бронированных машин – 22 130 (+42),

артиллерийских систем – 26 222 (+59),

РСЗВ – 1 362 (+0),

средства ПВО – 1 130 (+2),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 544 (+119),

крылатые ракеты – 3 145 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 44 129 (+179),

специальная техника – 3 801 (+2).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, ранее в ОТГ "Луганск" сообщили о колоссальных потерях россиян под Торецком. Так, только на этом участке фронта в течение марта оккупационная армия потеряла почти 7 тысяч солдат убитыми и ранеными.