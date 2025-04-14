Общие потери врага уже превысили 933 тысячи личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 933 980 (+1310) человек,
- танков – 10 622 (+19),
- боевых бронированных машин – 22 130 (+42),
- артиллерийских систем – 26 222 (+59),
- РСЗВ – 1 362 (+0),
- средства ПВО – 1 130 (+2),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 544 (+119),
- крылатые ракеты – 3 145 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 44 129 (+179),
- специальная техника – 3 801 (+2).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, ранее в ОТГ "Луганск" сообщили о колоссальных потерях россиян под Торецком. Так, только на этом участке фронта в течение марта оккупационная армия потеряла почти 7 тысяч солдат убитыми и ранеными.