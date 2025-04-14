Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций. Там также обнародовали видео боевой работы.
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Спецназовцы уничтожили много техники врага
Операторы подразделения "Баллиста" Сил специальных операций несколько недель на одном из операционных направлений корректировали удары по вражеским объектам, в том числе по полевому складу боеприпасов.
Благодаря слаженной работе уничтожено и ранено до десяти вражеских военных. Кроме этого, уничтожена или выведена из строя важная техника противника.
Среди уничтоженного и поврежденного:
- ️полевой склад с боекомплектом (до 50 тонн боеприпасов);
- два складских помещения;
- ️семь единиц военной автотехники;
- две артиллерийские системы неустановленного типа;
- гаубица Мста-Б;
- ️реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".
ССО скорректировали огонь, что уничтожил вооружение и технику врага: смотрите видео
Напомним, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1310 оккупантов, общие потери российской армии превысили 933 тысячи человек.
Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла значительное количество техники, включая 10 622 танка и 22 130 боевых бронированных машин.