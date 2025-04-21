Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже достигают около 941 770 солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 21 апреля 2025 года
- Личного состава – около 941 770 (+670),
- танков – 10 679 (+2),
- боевых бронированных машин – 22 273 (+2),
- артиллерийских систем – 26 659 (+10),
- РСЗО – 1368 (+0),
- средств ПВО – 1139 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 33 270 (+30),
- крылатых ракет – 3148 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 45324 (+50),
- специальной техники – 3859 (+0).
Потери врага на 21 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, На Лиманском направлении 53 отдельная механизированная бригада уничтожила новейший российский танк Оккупанты спрятали его в промышленном здании.