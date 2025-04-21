Общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже достигают около 941 770 солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 21 апреля 2025 года

Личного состава – около 941 770 (+670),

танков – 10 679 (+2),

боевых бронированных машин – 22 273 (+2),

артиллерийских систем – 26 659 (+10),

РСЗО – 1368 (+0),

средств ПВО – 1139 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 33 270 (+30),

крылатых ракет – 3148 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 45324 (+50),

специальной техники – 3859 (+0).



Потери врага на 21 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, На Лиманском направлении 53 отдельная механизированная бригада уничтожила новейший российский танк Оккупанты спрятали его в промышленном здании.