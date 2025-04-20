Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

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Как уничтожили танк Т-80БВМ на Лиманском направлении

Танк Т-80БВМ – это основной российский боевой танк. Многие из них россияне уже потеряли. Так произошло и на Лиманском направлении, где операторы подразделения БПЛА Signum проделали настоящую ювелирную работу.

Аэроразведка выследила скрытый в промышленном здании вражеский танк. Пилот действовал безупречно. Дрон наших защитников мастерски прошел сквозь бетонные конструкции и перекрытия, словно скользя между препятствиями. Обнаружив цель, дрон попал в самое сердце техники. В результате был уничтожен танк Т-80БВМ, а это одна из самых современных машин, которая есть на вооружении России,

– говорится в посте ОСГВ.

Силы обороны нашли спрятанный танк в здании и уничтожили машину: смотрите видео

"Подразделение Signum вызывает панику в рядах противника. Пилоты БПЛА стали для врага настоящим кошмаром, главной причиной потерь не только техники, но и живой силы. Они видят все. И наносят удары там, где враг считает себя в безопасности", – добавили в сообщении.

В посте не указано, когда именно поразили вражеский танк. Согласно сообщению Генштаба, на 8 утра 20 апреля на Лиманском направлении произошло 14 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Нового, Ямполовки, а также в направлениях Торского, Грековки, Глущенкового, Ольговки, Зеленой Долины. На 16 часов произошло два боестолкновения вблизи Надежды и Мирного.