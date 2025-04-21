Загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже сягають близько 941 770 солдатів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 21 квітня 2025 року

  • Особового складу – близько 941 770 (+670),
  • танків – 10 679 (+2),
  • бойових броньованих машин – 22 273 (+2),
  • артилерійських систем – 26 659 (+10),
  • РСЗВ – 1368 (+0),
  • засобів ППО – 1139 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 270 (+30),
  • крилатих ракет – 3148 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45324 (+50),
  • спеціальної техніки – 3859 (+0).

Втрати Росії 21 квітня
Втрати ворога на 21 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, На Лиманському напрямку 53 окрема механізована бригада знищила новітній російський танк Т-80БВМ. Окупанти заховали його в промисловій будівлі.