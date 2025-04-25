Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Смотрите также В Киеве среди погибших после атаки – брат и сестра: они являются детьми врача клиники КНУ

Что известно об атаке на Днепропетровщину

Лысак сообщил, что россияне массированно атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Он добавил, что силы ПВО уничтожили 11 вражеских БпЛА.

В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий. Несколько возгораний и в Павлограде. В частности, в многоэтажке,

– рассказал Лысак.

Впоследствии Лысак добавил, что по уточненным данным, в Павлограде погибли два человека. Среди погибших – женщина 76 лет.

Кроме того, пострадали восемь человек, шесть были госпитализированы. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести. Еще два человека получили медицинскую помощь на месте, среди них – 15-летняя девушка.

Также россияне не прекращают наносить удары по Никопольщине. Враг ударил по самому Никополю и Марганецкой общине. Для атаки оккупанты применили FPV-дроны и РСЗО "Град". Вследствие вражеских ударов изуродовано предприятие, к счастью, никто не пострадал.

К слову, враг также ударил "Шахедами" по Харькову. По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, есть несколько прилетов по территории предприятий, там возникли пожары.