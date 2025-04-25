Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Дивіться також У Києві серед загиблих після атаки – брат і сестра: вони є дітьми лікаря клініки КНУ

Що відомо про атаку на Дніпропетровщину

Лисак повідомив, що росіяни масовано атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Він додав, що сили ППО знищили 11 ворожих БпЛА.

Внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств. Кілька займань і у Павлограді. Зокрема, у багатоповерхівці,

– розповів Лисак.

Згодом Лисак додав, що за уточненими даними, в Павлограді загинули двоє людей. Серед загиблих – жінка 76 років.

Крім того, постраждали вісім осіб, шістьох було госпіталізовано. Одна жінка перебуває у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості. Ще двоє людей отримали медичну допомогу на місці, серед них – 15-річна дівчина.

Також росіяни не припиняють завдавати ударів по Нікопольщині. Ворог вдарив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Для атаки окупанти застосували FPV-дрони та РСЗВ "Град". Внаслідок ворожих ударів понівечено підприємство, на щастя, ніхто не постраждав.

До слова, ворог також вдарив "Шахедами" по Харкову. За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, є кілька прильотів по території підприємств, там виникли пожежі.