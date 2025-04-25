У місто пролунали щонайменше 4 вибухи внаслідок атаки дронами-камікадзе "Шахед". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, мера Харкова Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.

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Чергова нічна атака по Харкову: що відомо

Приблизно опівночі Повітряні сили сповістили про рух "Шахедів" у напрямку міста. Одразу за мить місцеві телеграм-канали написали про роботу ППО. І потім з'явилися інформація про щонайменше 4 вибухи, які пролунали один за одним.

"Харків під атакою ворожих "Шахедів". У повітрі ще є безпілотники". – попередив Ігор Терехов.

Додамо, що станом на зараз "Шахеди" досі перебувають над містом. Ба більше, нові групи продовжують рух у бік Харкова.

У місті кілька влучань

За словами Ігоря Терехова, є кілька прильотів по території підприємств. Внаслідок цього виникли пожежі.

Будьте обережні, атака з повітря на Харків триває.

– попередив він.

Олег Синєгубов додав: інформацію щодо постраждалих зараз уточнюють.

Напередодні Росія завдала комбінованої атаки по Харкову. Загалом було 24 удари ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілів Харкова пошкоджень зазнали багатоповерхівки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Крім того, постраждали 2 людини, одну з яких госпіталізували.