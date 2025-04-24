Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, було 2 хвилі ракетних ударів по Харкову. Між ними зафіксували атаку безпілотниками. Окупанти запустили 10 ракет різних типів та 14 БпЛА. Люди буквально не спали усю ніч. Тривога тривала понад 7,5 годин.

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Які наслідки удару по Харкову

Одне з місць влучань – звичайний футбольний майданчик поблизу школи. Поруч розташовані багато житлових багатоповерхівок.

Один з прильотів у Харкові / скриншот з відео

У багатьох людей вибиті вікна / скриншот з відео

Наразі відомо, що Росія била по Немишлянському, Слобідському та Основ'янському районах Харкова. На деяких місцях спалахнули пожежі. У багатьох людей пошкоджене житло.

Тяжко. Повилітали вікна, балконна рама, балконний блок. Приємного мало. Приліт був поруч. Свист ракет вже постійно чуємо у Харкові. Постраждало кілька будинків. Школа. Повибивало вікна. Слава Богу, що всі цілі,

– розповів один з мешканців пошкодженого будинку.

Наразі відомо про 2 постраждалих внаслідок російської атаки. Одну людину госпіталізували.

Додамо, в ніч на 24 квітня Росія запустила аж 215 повітряних цілей по Україні. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ракет та дронів вдалося збити.