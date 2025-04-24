Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, было 2 волны ракетных ударов по Харькову. Между ними зафиксировали атаку беспилотниками. Оккупанты запустили 10 ракет различных типов и 14 БпЛА. Люди буквально не спали всю ночь. Тревога продолжалась более 7,5 часов.

К теме Россия терроризировала Харьков: за ночь враг нанес 24 удара

Какие последствия удара по Харькову

Одно из мест попаданий – обычная футбольная площадка вблизи школы. Рядом расположены много жилых многоэтажек.

Один из прилетов в Харькове / скриншот из видео

У многих людей выбиты окна / скриншот с видео

Сейчас известно, что Россия била по Немышлянскому, Слободскому и Основянскому районам Харькова. На некоторых местах вспыхнули пожары. У многих людей повреждено жилье.

Тяжело. Повылетали окна, балконная рама, балконный блок. Приятного мало. Прилет был рядом. Свист ракет уже постоянно слышим в Харькове. Пострадало несколько домов. Школа. Выбило окна. Слава Богу, что все целы,

– рассказал один из жителей поврежденного дома.

Известно о 2 пострадавших в результате российской атаки. Одного человека госпитализировали.

Добавим, в ночь на 24 апреля Россия запустила аж 215 воздушных целей по Украине. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько ракет и дронов удалось сбить.