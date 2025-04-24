Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Скільки ворожих цілей у повітрі збила ППО
У Повітряних силах розповіли, що у ніч на 24 квітня 2025 року (із 19:30 23 квітня) російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Шахед" та дронами-імітаторами інших типів.
Основний напрямок удару цієї ночі була столиця України – місто Київ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника:
- 11 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків – Брянська, Воронезька, Курська області у Росії);
- 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Саратовська область у Росії);
- 6 крилатих ракет "Іскандер-К" (район пусків – тимчасово окупована Донецька область);
- 12 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область у Росії);
- 145 ударних БпЛА "Шахед"/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда в окупованому Криму).
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України,
– зазначили військові.
За попередніми даними, станом на 10:00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
- 31 крилату ракету Х-101;
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 64 ударних БпЛА "Шахед".
Що вдалося збити ППО вночі 24 квітня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей", – наголосили у Повітряних силах.
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина. Повітряні Сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави.