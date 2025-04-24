Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Рустема Умєрова у фейсбуці.

До теми На Житомирщині росіяни завдали удару по рятувальниках, що прибули гасити пожежу: є постраждалий

Що сказав Умєров про ворожий обстріл України

Міністр оборони зазначив, що ворог завдав чергового удару по мирних містах нашої країни та по домівках українців крилатими ракетами, дронами та балістикою.

Умєров зазначив, що під ударом були Київська, Житомирська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Хмельницька, Сумська та Запорізька області.

"У Києві станом на зараз загинули 9 людей. Понад 70 зазнали поранень. Серед них шестеро дітей. У столиці досі тривають пошуки під завалами зруйнованого житлового будинку", – написав глава Міноборони.

Він також підкреслив, що подібні атаки є ще одним підтвердженням – Росія не шукає миру. Країна-агресорка продовжує вбивати українців.

Розраховуємо на сильну реакцію з боку інших країн. Нам потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту від російського терору,

– наголосив Рустем Умєров.

Він також зауважив, що паралельно має тривати створення реальних гарантій безпеки – таких, які зроблять будь-яку агресію проти нашої країни неможливою. Міністр сказав, що це шлях до справедливого й надійного миру.

До слова, стало відомо, що у Святошинському районі Києва з-під завалів дістали тіло чоловіка. Постраждалий перебував там більше ніж 6 годин.