Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Рустема Умерова в фейсбуке.

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Что сказал Умеров о вражеском обстреле Украины

Министр обороны отметил, что враг нанес очередной удар по мирным городам нашей страны и по домам украинцев крылатыми ракетами, дронами и баллистикой.

Умеров отметил, что под ударом были Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области.

"В Киеве по состоянию на сейчас погибли 9 человек. Более 70 получили ранения. Среди них шестеро детей. В столице до сих пор продолжаются поиски под завалами разрушенного жилого дома", – написал глава Минобороны.

Он также подчеркнул, что подобные атаки являются еще одним подтверждением – Россия не ищет мира. Страна-агрессор продолжает убивать украинцев.

Рассчитываем на сильную реакцию со стороны других стран. Нам нужна дополнительная противовоздушная оборона для защиты от российского террора,

– отметил Рустем Умеров.

Он также отметил, что параллельно должно продолжаться создание реальных гарантий безопасности – таких, которые сделают любую агрессию против нашей страны невозможной. Министр сказал, что это путь к справедливому и надежному миру.

К слову, стало известно, что в Святошинском районе Киева из-под завалов достали тело мужчины. Пострадавший находился там более 6 часов.