Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и до отбоя воздушной тревоги находиться в укрытии.

Смотрите также Разбитые склады: власти сообщили первые детали об ударе по Кропивницкому

Взрывы в Днепре 26 апреля

Серия взрывов прогремела в Днепре около 02:42. Заметим, воздушная тревога в области продолжается уже более 4 часов. Ее объявили еще в 22:15.

Воздушные силы в 00:31 сообщали о группах "Шахедов" через Харьковскую область курсом на Днепропетровщину. Добавим, мониторинговые сообщества писали о вражеских беспилотниках в 02:33.

Кстати, взрывы раздавались в Днепре и поздно вечером 25 апреля. Также из-за российских дронов.

Читайте также Россия массированно атаковала Павлоград: есть жертвы, количество пострадавших возросло

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.