Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й до відбою повітряної тривоги перебувати в укритті.

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Вибухи у Дніпрі 26 квітня

Серія вибухів пролунала у Дніпрі близько 02:42. Зауважимо, повітряна тривога в області триває вже понад 4 години. ЇЇ оголосили ще о 22:15.

Повітряні сили о 00:31 повідомляли про групи "Шахедів" через Харківщину курсом на Дніпропетровщину. Додамо, моніторингові спільноти писали про ворожі безпілотники о 02:33.

До речі, вибухи лунали у Дніпрі й пізно ввечері 25 квітня. Також через російські дрони.

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