О 22:15 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників, передає 24 Канал.
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Вибухи у Дніпрі
О 23:12 очільник ОВА Сергій Лисак попередив, що ворожі безпілотники перебувають в небі над областю.
Сигнали повітряної тривоги не ігноруйте. Перебувайте в безпечних місцях,
– закликав чиновник.
О 23:14 у місті пролунали вибухи.
До слова, о 23:03 Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" у напрямку Дніпра / Кам'янського.
Нагадаємо, що вранці 25 квітня Росія масовано атакувала дронами Павлоград. У місті внаслідок атаки БпЛА 15 постраждалих. Серед них троє дітей, віком 6, 15 і 17 років. Наразі відомо про 3 загиблих, серед них – неповнолітня дівчинка.