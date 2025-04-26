Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака. Кроме того, изуродованы 3 многоквартирных дома и 6 автомобилей.

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Что известно о пострадавших

Спасатели потушили в многоэтажке пожар 2 квартир, возникший в результате вражеской атаки.

Известно о 1 погибшем мужчине. Еще 4 человека пострадали: 11-летняя девочка и 3 женщины, одна из которых – в тяжелом состоянии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

Напомним, ночью противник также ударил по Кропивницкому. Изуродованы офисные и складские помещения в одном из районов областного центра. По предварительным данным ГСЧС, обошлось без пострадавших. Кроме того, на Кировоградщине повреждена башня мобильной связи.