Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Атака по Кропивницькому

Вночі 26 квітня росіяни вдарили по Кропивницькому. Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру.

Постраждали офісні та складські приміщення,

– ідеться в повідомленні.

На місці події працюють усі оперативні служби.



Наслідки атаки по Кропивницькому / Фото ДСНС

Відповідно до попередніх даних ДСНС, постраждалих немає. Наразі рятувальники ліквідовують пожежі будівель, які виникли в результаті нічного обстрілу ворожих сил.



Рятувальники ліквідовують пожежі внаслідок атаки / Фото ДСНС

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До слова вночі в Кіровоградській ОВА заявили про пошкодження вежі мобільного зв'язку.

Так, Андрій Райкович, голова ОВА, повідомив, що в селі Липняжка Новоукраїнського району ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку. За його даними, постраждалих немає.