Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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Атака по Кропивницькому
Вночі 26 квітня росіяни вдарили по Кропивницькому. Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру.
Постраждали офісні та складські приміщення,
– ідеться в повідомленні.
На місці події працюють усі оперативні служби.
Наслідки атаки по Кропивницькому / Фото ДСНС
Відповідно до попередніх даних ДСНС, постраждалих немає. Наразі рятувальники ліквідовують пожежі будівель, які виникли в результаті нічного обстрілу ворожих сил.
Рятувальники ліквідовують пожежі внаслідок атаки / Фото ДСНС
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До слова вночі в Кіровоградській ОВА заявили про пошкодження вежі мобільного зв'язку.
Так, Андрій Райкович, голова ОВА, повідомив, що в селі Липняжка Новоукраїнського району ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку. За його даними, постраждалих немає.