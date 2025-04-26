Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Райковича, голову обласної військової адміністрації. Відповідний допис у його телеграм-каналі з'явився близько 3:00.

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Що відомо про атаку по Кіровоградщині

Кропивницький та область атакували декілька груп дронів. Першу повітряну тривогу оголосили пізно ввечері 25 квітня, близько 23:17. Відбій був о 01:16. Приблизно за годину сирени лунали повторно, тривога тривала до 2:56.

У Липнязькій громаді Новоукаїнського району ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку,

– написав Райкович.

За словами посадовця, постраждалих внаслідок російської атаки, на щастя, немає.

Довідка. Село Липняжка Новоукаїнського району розташоване за 105 кілометрів від обласного центру, Кропивницього.

Згодом у Повітряних Силах попередили, що атака ударними БпЛА триває.