Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.
Зверніть увагу Росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні: які області під загрозою удару
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Вибухи у Кропивницькому сьогодні 26 квітня
Звуки вибуху чули у Кропивницькому близько 00:25. Зауважимо, що тривогу в Кіровоградській області оголосили о 23:17.