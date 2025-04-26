Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

Зверніть увагу Росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні: які області під загрозою удару

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Вибухи у Кропивницькому сьогодні 26 квітня

Звуки вибуху чули у Кропивницькому близько 00:25. Зауважимо, що тривогу в Кіровоградській області оголосили о 23:17.