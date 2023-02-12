Сообщают, что боеприпасы уже отправлены из порта Карачи. Они поступят в Украину через порт Эмден в Германии.

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Что этому предшествовало

Ранее стало известно, что Пакистан готовит к отправке в Украину 159 контейнеров с артиллерийскими 155-мм снарядами в качестве военной помощи. Киев поможет Исламабаду в модернизации вертолетов Ми-17.

Исламабадский поставщик оружия DMI Associates работает в сотрудничестве с оборонными фирмами в Восточной Европе для передачи заказов, размещенных украинскими военными,

– говорится в сообщении.

Ранее Пакистан сыграл решающую роль в передаче оружия Украине от имени Великобритании.

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