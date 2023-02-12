Сообщают, что боеприпасы уже отправлены из порта Карачи. Они поступят в Украину через порт Эмден в Германии.
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Пакистан регулярно поставляет оружие в Украину, несмотря на то, что просил Россию о снижении цены на нефть в условиях экономического кризиса
Что этому предшествовало
Ранее стало известно, что Пакистан готовит к отправке в Украину 159 контейнеров с артиллерийскими 155-мм снарядами в качестве военной помощи. Киев поможет Исламабаду в модернизации вертолетов Ми-17.
Исламабадский поставщик оружия DMI Associates работает в сотрудничестве с оборонными фирмами в Восточной Европе для передачи заказов, размещенных украинскими военными,
– говорится в сообщении.
Ранее Пакистан сыграл решающую роль в передаче оружия Украине от имени Великобритании.
Последние новости о военной помощи
- Вероятно, США объявят о передаче дальнобойных ракет на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.
- Вчера также стало известно, что Украина может получить от Великобритании дальнобойные ракеты. В частности Harpoon с дальностью удара до 240 километров и Storm Shadow для авиации с дальностью удара до 400 километров.
- После того как Запад согласовал поставки бронетехники, Украина стремится получить и самолеты. Причина в том, что авиапарк Воздушных сил ВСУ состоит из советской техники, сковывающей силы наших войск.