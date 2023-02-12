Повідомляють, що боєприпаси вже відправлено з порту Карачі. Вони надійдуть в Україну через порт Емден у Німеччині.
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Пакистан регулярно постачає зброю в Україну, попри те, що просив Росію про зниження ціни на нафту в умовах економічної кризи.
Що цьому передувало
Раніше стало відомо, що Пакистан готує до відправки в Україну 159 контейнерів з артилерійськими 155-мм снарядами як військову допомогу. Натомість Київ допоможе Ісламабаду в модернізації гелікоптерів Мі-17.
Ісламабадський постачальник зброї DMI Associates працює у співпраці з оборонними фірмами у Східній Європі для передачі замовлень, розміщених українськими військовими,
– йдеться у повідомленні.
Раніше Пакистан відіграв вирішальну роль у передачі зброї Україні від імені Великої Британії.
Останні новини про військову допомогу
- Ймовірно, США оголосять про передачу далекобійних ракет на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Вчора також стало відомо, що Україна може отримати від Великої Британії далекобійні ракети. Зокрема, Harpoon з дальністю удару до 240 кілометрів та Storm Shadow для авіації з дальністю удару до 400 кілометрів.
- Після того, як Захід погодив постачання бронетехніки, Україна прагне отримати й літаки. Причина в тому, що авіапарк Повітряних сил ЗСУ складається з радянської техніки, яка сковує сили наших військ.