Російська нафта зі знижкою для Пакистану

Міністр нафти Мусаддік Малік на брифінгу в Ісламабаді заявив, що Пакистан куплятиме російську сиру нафту за зниженою ціною.

Читайте також Китайці стали "золотим дном" для грального бізнесу за кордоном, – The Economist

Він не уточнив ціну на російську нафту зі знижкою і не сказав, чи відповідатиме імпорт ліміту в 60 доларів за барель, яку нещодавно встановили країни G7 та ЄС.

Москва відмовилася продавати нафту тим країнам, які дотримуватимуться обмежень щодо нафти.

Спочатку нафта, далі – газ

Крім того, Ісламабад веде переговори з російськими приватними компаніями щодо імпорту скрапленого природнього газу.

Пакистан має деякі труднощі із закупками СПГ на міжнародному ринку:

наявні ціни на СПГ залишаються поза його діапазоном,

а поставки за довгостроковими угодами залишаються недостатніми для задоволення зростаючого попиту.

Відповідно, через скорочення місцевих запасів газу, країна шукає альтернативні шляхи поставок. До речі, нафта та енергоносії становлять найбільшу частину імпорту Пакистану.

Москва та Ісламабад вже давно працюють над проектом газопроводу, проте без успіху.

Відносини Пакистану з іншими країнами

Для зниження витрат на імпорт та диверсифікації виробництва енергії в бік відновлюваних джерел енергії прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф і посол США Дональд Блом разом відкрили проєкт, що фінансується США, з реконструкції та покращення потужностей з виробництва електроенергії на гідроелектростанції Мангла.

Цікаво І навіть нафта не рятує: скільки Росія недоотримала коштів

Проєкт вартістю 150 мільйонів доларів додасть 300 мегават додаткової потужності до потужності станції, достатньої для забезпечення електроенергією 100 000 домогосподарств і 2 мільйонів пакистанців.