Заборона азартних ігор у Китаї – це грошовий подарунок для усієї Азії

За даними від The Economist, приблизно 1 трильйон юанів, а це 144 мільярди доларів, покидають китайську економіку щороку. Усі вони витрачаються на азартні ігри за кордоном.

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Комуністична партія Китаю протягом десятиліть стримувала попит, забороняючи гральний бізнес, за винятком державної лотереї. Єдиним офшорним притулком для китайських азартних ігор став спеціальний адміністративний район Аоминь, або Макао.

За словами Джеймса Пакера, австралійського магната казино, 80% китайців, які подорожують за кордон, відвідують казино вперше. І оскільки все більше і більше китайців стають достатньо багатими, щоб подорожувати, цей відкладений попит на азартні ігри вибухнув по всій Азії та за її межами.

Цікаво, що більшість із близько 340 казино в Південно-Східній Азії були створені з явною метою заманити китайських гравців.

Інший бік грального бізнесу

Азартні ігри спричинили приблизно п’яту частину незаконної втечі капіталу з Китаю. Таким чином, під керівництвом Сі Цзіньпіна Китай намагається поширити обмеження на азартні ігри на транскордонні різновиди.

Відтак, влада посилила тиск на казино в Макао. Також, посилився контроль за відмивання грошей і за агенціями, що займаються банальним бізнесом, які допомагають азартним гравцям ухилитися від суворого контролю.

Кожному, хто допомагає громадянину Китаю грати в азартні ігри за кордоном, загрожує до 10 років в'язниці.

Проте контролювати усю гральну промисловість в Азії важко. Китайські казино почали з’являтися в менш регульованих місцях на південь від Китаю. Таким чином кількість ліцензій на казино, виданих у Камбоджі, зросла вчетверо з 2014 по 2019 роки.

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Як запобігатиме Китай

Влада Китаю вже почала погрожувати внести в чорний список країни, які дозволяють китайським відвідувачам грати в азартні ігри.

У Камбоджі припинили видачу ліцензій на онлайн-казино у 2019 році.

Філіппіни заявили, що закриють 175 операцій з електронними азартними іграми та депортують 40 000 китайських працівників, залучених до їх.

Але, як вважає Джейсон Тауер з Інституту миру США, маючи готелі, аеропорти та іншу інфраструктуру, китайські центри казино могли б допомогти Китаю посилити свій вплив в Азії.