Запрет азартных игр в Китае – это денежный подарок для всей Азии

По данным от The Economist, примерно 1 триллион юаней, а это 144 миллиарда долларов, покидают китайскую экономику каждый год. Все они тратятся на азартные игры за границей.

Интересно Затор из танкеров в турецких водах: что произошло после введения потолка цен – Financial Time

Коммунистическая партия Китая на протяжении десятилетий сдерживала спрос, запрещая игорный бизнес, за исключением государственной лотереи. Единственным оффшорным приютом для китайских азартных игр стал специальный административный район Аомынь или Макао.

По словам Джеймса Пакера, австралийского магната казино, 80% китайцев, путешествующих за границу, посещают казино впервые. И поскольку все больше и больше китайцев становятся достаточно богатыми, чтобы путешествовать, этот отложенный спрос на азартные игры разразился по всей Азии и за ее пределами.

Интересно, что большинство из около 340 казино в Юго-Восточной Азии были созданы с явной целью привлечь китайских игроков.

Другая сторона игорного бизнеса

Азартные игры вызвали примерно пятую часть незаконного бегства капитала из Китая. Таким образом, под руководством Си Цзиньпина Китай пытается распространить ограничения на азартные игры на трансграничные разновидности.

Следовательно, власти усилили давление на казино в Макао. Также, усилился контроль за отмыванием денег и за агентствами, занимающимися банальным бизнесом, которые помогают азартным игрокам уклониться от строгого контроля.

Каждому, кто помогает гражданину Китая играть в азартные игры за границей, грозит до 10 лет тюрьмы.

Однако контролировать всю игорную промышленность в Азии трудно. Китайские казино начали появляться в менее регулируемых местах к югу от Китая. Таким образом, количество лицензий на казино, выданных в Камбодже, выросло вчетверо с 2014 по 2019 годы.

Читайте также Не будет больше поблажки: игорный бизнес будет платить налоги в полном объеме

Как будет предотвращать Китай

Власти Китая уже начали угрожать внести в черный список страны, позволяющих китайским посетителям играть в азартные игры.

В Камбодже прекратили выдавать лицензии на онлайн-казино в 2019 году.

Филиппины заявили, что закроют 175 сделок с электронными азартными играми и депортируют 40 000 китайских работников, вовлеченных в них.

Но, как считает Джейсон Тауэр из Института мира США, имея гостиницы, аэропорты и другую инфраструктуру, китайские центры казино могли бы помочь Китаю усилить свое влияние в Азии.