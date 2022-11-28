Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале. Данный законопроект подал в Раду именно он.

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О чем идет речь в законопроекте

Следовательно, игорному бизнесу запрещается находиться на упрощенной системе налогообложения в размере 2%.

"За" проголосовали все коллеги нардепа из Комитета ВРУ по налоговой и финансовой политике.

Учитывая желание некоторых особо наглых лиц затянуть рассмотрение закона, в финальной редакции он вступает сразу после подписания и опубликования – весь игорный бизнес сразу должен будет перейти на полную ставку налогообложения. Ну это чтобы не было соблазна затягивать его рассмотрение и подписание,

– написал Ярослав Железняк.

Сколько средств поступило в бюджет от гемблинг-сферы

Одним из аргументов открытия игорного бизнеса в Украине были поступления в бюджет, которые тогда обращались на теневом рынке.

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По информации от пресс-службы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), за 10 месяцев 2022 года общая сумма платы за лицензии для гемблинг-сферы составляет 856,50 миллиона гривен.

История игорного бизнеса в Украине