Карантин в Украине могут продлить до 14 августа. Верховная Рада легализировала игорный бизнес в Украине. На Донбассе оккупанты цинично убили военного медика. СБУ задержала Дмитрия Штанько – автора "пленок Ермака". Такими были главные новости 14 июля.

Главные новости Украины и мира за сегодня

Карантин могут продлить

Адаптивный карантин в Украине должен завершиться 31 июля. Однако по информации СМИ, ограничения могут продлить еще на 2 недели, то есть до 14 августа.

Актуальная статистика В Украине 54 771 человек заболел коронавирусом

Минздрав не исключает, что с сентября в школах возможно дистанционное обучение. В целом в Минздраве планируют продолжить те карантинные мероприятия, которые показали свою эффективность, а неэффективные – отменят.

Эффективным было:

Соблюдение социальной дистанции. Ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка.

Если же в конкретном регионе эпидемиологическая ситуация ухудшится, то в первую очередь прекратят работу стадионов и спортзалов.

В то же время адаптивный карантин в Киеве может продлиться еще 1,5 года. В столице сохраняются стабильно высокие показатели заболевания COVID-19, следовательно, об особых послаблениях карантинных мер говорить не приходится.

Еще одна не слишком приятная новость относительно коронавируса и Украины – ЕС все еще не пускает украинцев на свою территорию. Теперь к списку стран, которые позволяют нам въезд, добавились Ливан и Багамские острова.

Какие страны открыты для украинцев / Инфографика 24 канала

Игорный бизнес легализовали

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Закон имеет целью легализацию игорного бизнеса и получение поступлений от него в бюджет.

Интересно Зависимость бедняков или спасение: как легализация игорного бизнеса может повлиять на Украину

Всего за законопроект проголосовали 248 депутатов.

В первую очередь проект закона легализирует деятельность игорных заведений на территории Украины, создает эффективные механизмы их регулирования и определяет, какие именно заведения могут существовать на территории государства.



Какие азартные игры разрешили в Украине / Инфографика 24 канала

Однако две группы депутатов во главе с Юлией Тимошенко и Вадимом Новинским уже успели заблокировать подписание этого законопроекта. В парламенте зарегистрировали два новых постановления об отмене закона.

Убийство военного медика

13 июля неподалеку Зайцево погиб командир взвода украинских военных. Командующий ООС дал приказ на запрос "режима тишины", чтобы забрать тело защитника. Боевики при посредничестве СММ ОБСЕ дали согласие.

Обратите внимание, В Киеве попрощались с погибшим на Донбассе Тарасом Матвиивым: фото

За телом двинулись военные и медик, одетые по правилам в белые каски и жилеты. Однако когда группа начала приближаться, враг открыл огонь и ранил одного из военных. Медик поспешил оказать помощь и в этот момент боевики снова открыли огонь, убив врача и ранив еще одного военного.

Тело командира взвода забрали боевики. На месте событий остался раненый боец и погибший медик. Сейчас ведутся переговоры с представителями СЦКК, СММ и "Груз 200" для дальнейшей эвакуации погибшего медика и поиска раненого сержанта.

Реакция власти:

Прокуратура Донецкой области начала расследование по делу об убийстве украинского медика.

Президент Владимир Зеленский держит ситуацию под личным контролем. Зеленский назвал обстрел очередным доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену.

Осудили жестокую агрессию пророссийских боевиков и в Посольстве США в Украине.

Несмотря на режим прекращения огня, наемники России ежедневно открывают огонь по нашим позициям. С начала 2020 года на Донбассе погибли 60 военных – имена героев здесь.



Задержание ..