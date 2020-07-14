О деле вокруг "пленок Ермака", причастности Зеленского к ним и ограниченном доступе к президенту, который создал Ермак – рассказал народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос в программе "Перекрестный допрос".

Также нардеп рассказал о своем отношении к Владимиру Зеленскому – об этом читайте на 24 канале.

О делах в отношении "пленок Ермака"

Можете рассказать, на какой стадии сейчас находятся все дела, которые были начаты после того, как вы обнародовали пленки. Насколько я знаю, буквально вчера (интервью записывалось 9 июля – 24 канал) ваш адвокат заставил Офис генпрокурора начать дело.

Ермак дал ложные показания о том, что я совершил преступные действия при публикации этих пленок. Именно поэтому суд обязал Офис генпрокурора открыть дело по даче ложных показаний.

Читайте первую часть интервью О "теплой ванне" для Зеленского и политических амбициях Ермака: откровенное интервью с Гео Леросом

То есть то, что он вас назвал мошенником?

Естественно. Сегодня утром (9 июля – 24 канал) я был на допросе по делам, которые они открыли. Там сейчас 2 дела:

Против Дениса Ермака. Против Андрея Ермака.

Очень смешной является ситуация, когда на одной из пленок, где они продавали очередную должность, Денис Ермак сказал, что Баканов – "крыша", они давно дружат и все будет хорошо. Абсурд этой ситуации в том, что друг семьи Ивана Баканова сейчас расследует дело против Ермаков. Поэтому немного есть конфликт интересов.

Что известно о "пленках Ермака"? Видео, на котором брат Андрея Ермака обсуждает назначение определенных лиц на государственные должности, Гео Лерос опубликовал 29 марта 2020 года. За эти услуги фигурант видео якобы берет взятки. По этому поводу в САП начали уголовное производство, ведь Лерос написал заявление. В то же время в ГБР начали производство по заявлению Ермака. Он обвинил Лероса в мошенничестве. Производство против Лероса открыли также СБУ, полиция и Офис генпрокурора. НАБУ открыло два уголовных производства по делу так называемых "пленок Ермака". В одном из них фигурирует сам глава Офиса Президента Андрей Ермак, в другом – его брат Денис. Впоследствии сотрудники СБУ задержали по подозрению в мошенничестве Дмитрия Штанько. Как оказалось, именно он записывал скандальные разговоры с Денисом Ермаком.

Часть материалов вы передали в НАБУ, а часть – в СБУ? Я правильно поняла?

Я подал в САП заявление вместе с флешками, это дело направили в НАБУ. Позже САП переквалифицировала это дело, оно пошло в Нацполицию, а оттуда в СБУ. Я через суд добился того, чтобы открыли новое дело. Теперь через НАБУ расследуется.

Одновременно историю с пленками расследует и НАБУ, и СБУ?

Да, абсолютно правильно.

Об источнике слива. Гео Лерос не рассказал, кто именно "сливал" ему информацию и записи. В предыдущей части интервью на вопрос об источнике он отметил, что сейчас продолжается следствие и всю информацию – каким образом, когда, время и все до деталей – он предоставил в НАБУ. "Сейчас также это часть следствия. Поэтому я уверен, когда это все закончится, они публично обнародуют эту информацию и ничего не будут скрывать", – сказал Гео Лерос.

Вы рассчитываете, что НАБУ установит справедливость?

Мне бы хотелось верить в то, что они покажут хорошую деятельность. За последние 5 – 6 лет я не помню громких дел, которые НАБУ бы довело до суда, а людей арестовали. Это будет отличным маркером для того, чтобы понять: могут или не могут. Я дал полностью все доказательства, это не теории, это видеозаписи продажи должностей.

Если не снимут оттуда Сытника. Вы же знаете, что Конституционный суд буквально 9 июля рассматривает представление народных депутатов, которые хотят доказать, что назначение Сытника было неконституционным. Если они заберут оттуда Сытника, я думаю, это дело никогда не расследуют. С ним будет то же, что было в СБУ.

Вы понимаете почему это происходит? Потому что прокуратура контролируется Офисом Президента. СБУ контролируется, парламент контролируется.

Глава НАБУ Артем Сытник / фото Укринформ

Кабинет Министров контролируется. Осталось 2 структуры, в которые достаточно залезть руками – и там будет тотальный контроль и монархия. Это САП, где конкурс на нового главу будет в сентябре или октябре, и НАБУ – единственный независимый орган, который может расследовать дела. При том что дела против нардепов сейчас может подписывать только генпрокурор – это означает, что подписываются только дела против инакомыслящих или тех, кто не выгоден ОП.

Справка. 51 народный депутат подал в КСУ жалобу относительно указа президента назначить Артема Сытника директором НАБУ. Среди них – Александр Дубинский, Максим Бужанский, Виктор Медведчук, Андрей Деркач и другие. По их мнению, президент, назначив директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий. Он якобы нарушил установленный частью четвертой статьи 5 Конституции Украины запрет узурпации государственной власти.

Смотрите видео интервью с Гео Леросом:

О вероятной причастности Зеленского к продаже должностей

Вы прослушали все пленки, которые есть в НАБУ? У вас есть убежденность в том, что там был факт передачи денег, что реально были проданы должности, о которых шла речь? Я так понимаю, что никто из тех людей не был назначен.

Я прослушал примерно 10%, выборочно. Относительно фактов, то я вам приведу элементарный пример – это назначение Купчака на должность президента "Энергоатома". Ему проводили собеседование, обсуждали. Если принять датировку этих пленок, то через 4 дня президент сделал заявление о том, что надо уволить Недашковского с поста президента "Энергоатома". Через 3 или 4 дня записей этих переговоров.



Гео Лерос / Фото support your

Следующий факт: Денис Ермак от себя лично направляет рекомендацию на премьер-министра Украины с просьбой рассмотреть кандидатуру Купчака на главу "Энергоатома". Тогдашний премьер-министр Гончарук расписывает на министра энергетики с просьбой рассмотреть эту кандидатуру. У меня возникает вопрос: много ли таких людей, которые могут написать премьер-министру какую-то рекомендацию, что он сразу это "спускает" на другого министра? Как это происходит? Неужели это не говорит о конкретных фактах?

Потом, история с портом "ТИС". Когда Ставницер подтвердил, что были попытки сбить его слаженную работу в этой компании в интересах его конкурента. Это тоже говорит о конкретных фактах.

Собеседования были. Кроме того знаете, что меня очень смутило? Когда был брифинг президента возле Мариинского дворца, ему задали вопрос относительно пленок. Он сказал следующее: "Я про эти пленки знал летом и в сентябре, меня и Офис Президента планировали шантажировать".

Я сразу написал заявления во все структуры, потому что: вариант 1 – они знали об этом и скрыли факт продажи этих должностей, поскольку в сентябре брат Ермака ходил в офис и носил какие-то документы. Или вариант 2 – они сообщники. Все, кто был на тот момент в Офисе Президента, – они сообщники продажи должностей. Мне хочется узнать, кто шантажировал. Или пусть публично об этом скажут и посадят этого человека, или, выходит, что это сообщники.

У вас есть предположения, кто это мог быть?

Вообще, я думаю, что это Ермак заложил ему в уши: "Скажи так, чтобы повысить градус и больше вопросов не возникало". Но пока все, что рекомендует Ермак президенту, он ставит его в позицию цугцванга. Что бы он дальше не делал…

Становится только хуже.

Да.



Глава Офиса Президента Андрей Ермак / Фото РБК-Украина

У меня есть вопрос. Как вы считаете, президент вообще знает, что происходит? Вы предполагаете, что он мог бы быть вовлечен во все эти истории с торговлей должностями? Или это все происходило за его спиной?

Мне трудно сказать. У меня не было возможности лично задать президенту этот вопрос после того, как я опубликовал эти пленки.

Почему президент публично заявляет о том, что его пытались шантажировать, но он ни разу не написал в правоохранительные органы заявление по факту возможного шантажа президента. Это абсурдная ситуация, понимаете? Что президента 40-миллионной страны собрался кто-то шантажировать. Я не знаю аналогов или подобных ситуаций в других государствах, когда кто-то мог шантажировать президента.

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И это закончилось ничем.

Да, и это сказали – ну, так сказали. Это просто так абсурдно звучит!

Об отношении Лероса к президенту

А как вы лично относитесь к президенту? Вы связываете с ним какие-то надежды на позитивные изменения?

У меня есть уважение к должности Президента Украины. Насчет каких-то изменений – пока я тенденции, к сожалению, вижу в худшую сторону. Так, идет, как я говорил ранее, определенная узурпация во всех направлениях, и возрождается институт "смотрящих". Это крайне печально для страны, для людей. К сожалению, если на этом этапе это не всем еще понятно, то через некоторое короткое время начинаются необратимые процессы. Это уже будет как опухоль, которую нужно удалять полностью, меняя всю систему.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото kurs.com

Что касается результатов его деятельности. Вот я вижу, как президент сегодня поехал открывать садик, но это не задача президента. Это глава района может поехать. Это инфраструктурный проект, это нормально должно восприниматься. Так же дороги, проект "Большая стройка". Почему какие-то заместители ОП позволяют себе пиариться на подобных проектах? Это задача Мининфраструктуры, это бюджетные деньги, которые выделяются на строительство дорог. Это нормально.

Если бы ОП привлек инвестиции на 100 миллиардов долларов, небюджетные средства, для строительства автобанов – несомненно, это была бы заслуга ОП. Это же строится за бюджетные деньги, за местные деньги. Почему ОП пиарится – не понимаю.

История с пандемией, когда под видом гуманитарной помощи завозились продукты для "Эпицентра", которые затем продавали на тендерах, для меня тоже осталась вопросом. Почему они себе это позволяют? Почему это сейчас происходит? Почему это не расследуется?

Возможно, это связано с выборами, желанием попиариться на всем. Рейтинги поддержать на высоком уровне.

Это еще раз говорит о некомпетентности. Что такое пиар? Когда я еще был советником президента, у меня до сих пор сохранилась эта навязчивая идея, которую я не оставил до сих пор. Мы с рядом людей проделываем этот концепт – это музей современного искусства. Я нашел инвестора, который готов был вложить около 150 миллионов долларов в Мистецький арсенал. Это красивая победа для ОП, это не бюджетные деньги.

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Это какой-то украинский инвестор?

Это было с датским и украинским инвестором. Это красивый, громкий проект. Когда ты выходишь и говоришь, что ни копейки из бюджета не использовано – это громкая победа.

"Ермак ограничил доступ к президенту"

Приходили к президенту с этой идеей?

Я приходил. Еще тогда, когда Богдан был, я рассказывал. Потом, когда Ермак стал председателем ОП, я тоже рассказывал. Но с того момента, когда Ермак стал председателем ОП, полностью обрубался доступ к президенту со всеми проектами, которые были на стадии разработки и запуска.

Вам лично?

Я думаю, что не только мне, но и большому количеству людей. До этого можно было спокойно приехать с проектом. Вот например, через заместителя председателя ОП меня попросили разработать проект мемориального комплекса к 9 мая в Житомирской области. Было только 2 месяца на разработку и строительство. Безумное количество надо было туда инвестировать. Я нашел мецената, инвестора. Об этом публично можно было сказать. За 3 недели мне не удалось попасть показать эскизы. Проект не удался, мемориал не открыли. Потому что был полностью ограничен доступ к президенту.



Владимир Зеленский и Андрей Ермак / Фото Укринформ

То есть Ермак еще и полностью фильтрует доступ людей к президенту?

Просто он отвечает за график людей, которые приходят к президенту.

И он решает, кто будет в том графике, а кто нет?

Он хитро делает. Он говорит – с этим президент не обязательно должен встречаться, я сам встречусь. Таких людей "я сам встречусь" накапливается, если попасть к нему в приемную, там человек 20 может сидеть и ждать по несколько часов. Люди его и по 4, и по 5 часов ждут.

Вы лично часто встречались с президентом прежде чем все это началось?

При необходимости. Вот как раз проекты какие-то запускаем, делаем. По музеям, в частности. Вы можете сказать, что оставил после себя Ющенко, например?

Возможно, тот самый Арсенал, который при нем реанимировали?

Начал запускаться, но не завершился. Сейчас это строительство. Там проводят какие-то ивенты, но по документам – там идут строительные работы, там запрещено что-либо проводить. Сделал Порошенко что-то после себя? Сделал Янукович что-то?

О "пленках Порошенко и Путина" и каналах олигархов

Порошенко – армия, язык, вера", Томос.

Это абстрактные вещи. Учитывая последние записи, которые сегодня опубликовали ("пленки Порошенко и Путина", которые Деркач обнародовал 9 июля, – 24 канал), у меня возникает вопрос о духовной связи этой идеологии.

Справка. Нардеп Андрей Деркач обнародовал очередные записи разговора якобы пятого президента Петра Порошенко с якобы президентом РФ Владимиром Путиным 9 июля 2020 года. В "Европейской солидарности" заявили, что запись – фальшивка. В то же время СБУ заявила об "информационной спецоперации Кремля". Тем временем в Кремле сообщили, что "еще не ознакомились с записью".

Возвращаясь к предыдущему, у меня такая навязчивая идея: хотелось Зеленскому донести, что после себя надо что-то оставить. Чтобы люди через десятилетия говорили, что это сделал президент Зеленский. Музей современного искусства мог бы быть таким объектом, музей частных коллекций. Которым бы люди восхищались и запомнили бы человека, который это сделал.

Какое у вас отношение к "пленкам Порошенко и Путина"? Меня, например, они поразили. Ведь это совершенно противоречит образу патриота, который он создавал все 5 лет, пока был президентом?

Я был шокирован. Не только фактом того, что Порошенко демонстрировал любезность к Путину. Ведь публично обычно это выглядело с позиции силы, как он рассказывал, мол, руку не жмет и тому подобное. А разговор этот – это 2015 год. Вспоминаем, это Иловайск. Тогда десятки, сотни людей погибали в течение дня. И в этот момент такой разговор – я был шокирован. Это цинично.

Петр Порошенко и Владимир Путин / Фотоколлаж 24 канала

Возможно, это будет использовано как аргумент для Ермака все же принимать тот закон, чтобы запретить подобные случаи? Или это наоборот – ОП раскручивает эту историю против Порошенко?

Не знаю, кто ее раскручивает. Или это делает Офис Президента, или это какие-то вбросы делают извне. Но в любом случае считаю, что общественность должна слышать такие факты. Благодаря объективной журналистике это доносится до масс. Но, к сожалению, из-за того, что есть определенный олигархический консенсус в ОП с бенефициарами крупных телеканалов, там раскручиваются только те новости, которые выгодны ОП или в которых они оба в выигрыше.

Интересно Появится еще много таких разговоров, – политолог о "пленках Порошенко и Путина"

Кстати, так было и при Порошенко. История с Гладковским – большие каналы довольно долго не показывали это расследование, пока все не приобрело такие масштабы, что об этом невозможно было молчать. О "пленках Ермака" также довольно долго не говорил ни один большой канал. И вообще – остро не говорили. Почему так происходит?

На сегодня я заблокирован на всех крупных телеканалах. Каналы, на которых я время от времени могу дать какой-то комментарий, которые могут объективную сторону выслушать, это – 24 канал, Суспільне, "Наш" и 4 канал. На всех остальных крупных телеканалах я заблокирован. А все мы знаем, что они принадлежат олигархам. Это означает, что есть определенный консенсус в ОП для того, чтобы "неудобные" люди, которые могут критиковать ОП или власть, не появлялись там. Это опять же говорит о "теплой ванне". Это такая рогатка, которую ты натягиваешь... Но рано или поздно она выстрелит.



Какие телеканалы контролируют украинские олигархи / Инфографика 24 канала