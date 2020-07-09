Внефракционный нардеп Андрей Деркач 9 июля обнародовал очередную часть пленок с якобы разговором пятого президента Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина 30 апреля 2015 года. На них обсуждаются вопросы миротворцев на Донбассе, а также тематика Минской встречи.

О чем говорится на новых аудиозаписях "пленок Порошенко"

Аудиозаписи для СМИ экс-регионал и выпускник академии ФСБ Андрей Деркач обнародовал на очередной пресс конференции. Об этом сообщает 24 канал.

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Отметим, что новые аудиозаписи разговора, как и раньше до этого сначала опубликовали телеканалы, которые контролирует Виктор Медведчук. Там также транслировали брифинг Деркача. Впоследствии эту информацию распространили ряд украинских изданий, а также телеграм-каналов с пророссийской позицией.

Обратите внимание! 24 канал не может ни подтвердить, ни опровергнуть аутентичность и подлинность аудиозаписей, как и то, чьи голоса представлены на них. Ниже мы обнародовали комментарий пресс-службы Петра Порошенко относительно аудиозаписи, а также реакцию Кремля.

О чем якобы говорили Путин и Порошенко

Экс-регионал Деркач утверждает, что разговор состоялся 30 апреля 2015 года . Через два месяца после тяжелых боев и трагедии в Дебальцево.

. Через два месяца после тяжелых боев и трагедии в Дебальцево. Отметим, что на сайте президента России и в архиве Администрации Президента Украины от 30 апреля 2015 года указано о телефонных переговорах в нормандском формате . Судя по этим официальным сообщениям, они не были двухсторонними . В них принимали участие президент Франции Франсуа Олланд и лидер Германии Ангела Меркель. Кроме того, в сообщении АП говорится о призыве Порошенко к Путину об осовбождении Надежды Савченко.

. . В них принимали участие президент Франции Франсуа Олланд и лидер Германии Ангела Меркель. Кроме того, в сообщении АП говорится о призыве Порошенко к Путину об осовбождении Надежды Савченко. Из пленок, которые опубликовал Деркач становится понятно, что обсуждается вопрос миротворцев на Донбассе, а также темы Минской встречи . Также говорится про "экономические перспективы", на которых настаивает будто бы Порошенко. Также голос похожий на Порошенко говорит, что перед встречами в ТКГ стороны собирались и планировали повестку дня.

. Также говорится про "экономические перспективы", на которых настаивает будто бы Порошенко. Также голос похожий на Порошенко говорит, что перед встречами в ТКГ стороны собирались и планировали повестку дня. В то же время Путин якобы интересуется у Порошенко, как у дела внутри страны. На что тот отвечает, что справляется. А также добавляет, что выстраивает "вертикаль" в условиях экономической нестабильности . Порошенко будто бы шутит, что "длинной очереди желающих на должность украинского президента не наблюдается".

. Порошенко будто бы шутит, что "длинной очереди желающих на должность украинского президента не наблюдается". Интересно, что разговор проходит в непринужденной атмосфере, а люди с голосами похожими на Порошенко и Путина часто шутят. При этом, якобы Порошенко еще и позлравляет Путина с Днем солидарности. Также Порошенко якобы говорит, что будет вручать награды ветеранам. В конце они приветливо прощаются друг с другом, как добрые коллеги. А голос, похожий на Путина еще и говорит на прощание – "обнимаю".

Также Порошенко якобы говорит, что будет вручать награды ветеранам. В конце они приветливо прощаются друг с другом, как добрые коллеги. А голос, похожий на Путина еще и говорит на прощание – "обнимаю". Сам Деркач утверждает, что эти аудиозаписи попали к нему от "журналистов-расследователей", имена которых он не назвал. По его словам, "пленки" уже передали правоохранителям.

Смотрите видеосюжет 24 канала про аудиозаписи с якобы Порошенко и Путиным:

По пленки отреагировали в Порошенко

В пресс-службе Петра Порошенко назвали фейком и фальсификацией опубликованные нардепом Деркачем записи.

Там также считают, что Деркач и прокурор Константин Кулик, которые на пресс-конференции в четверг опубликовали записи – "участники кремлевского плана по отбеливанию Путина, снятие с России ответственность за агрессию и переложение ее на Украину".

Фейки является постоянным инструментом российской гибридной войны как против Украины, так и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске" до "убийства Петром Порошенко родного брата". Это грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом,

– отмечают в Порошенко.

Как на обнародованные записи отреагировали в Кремле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию записи, сообщает ТАСС.

На вопрос, достоверна ли опубликованная депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем аудиозапись якобы разговора Путина и Порошенко, Песков заявил, что не знает, что это за публикации.

Вообще, эти разговоры происходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись,

– сказал Песков.

Приводим прямую речь людей с голосами, похожими на голоса Путина и Порошенко:

Порошенко: Я думаю, это будет в интересах обеих сторон. Тем более я буду с вами откровенен: у наших западных партнеров проект миротворцев большого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это российская ловушка для меня.

Путин: Да, вы мне говорили. Ну, пускай Лавров с Климкиным это обсуждают.

Порошенко: Дадите ему, если можно, соответствующие указания

Путин: Он знает, я уже дал.

Порошенко: Он тогда, когда приехал в Берлин (смеется) - это было предельно неконструктивно. Поэтому... они до миротворцев даже не дошли, откровенно говоря. Поэтому…

Путин: Ну, да. Ну, я ему сегодня сказал об этом. Он знает.

Порошенко: Ну, отлично тогда. И последняя позиция. Я действительно тоже готов посмотреть и подумать, по каким-то перспективам экономическим, потому что там ситуация, правда, очень хреновая.

Путин: Я не понял, по каким "таким"?

Порошенко: По экономическим, потому что ситуация там, правда, тяжелая. И она переходит в необратимые какие-то вещи. Поэтому я думаю, что и экономику можно будет посмотреть во время и рабочей группы, и во время встречи с Ивановым. И последняя позиция, обычно это просто рекомендации. Для того чтобы эффективно готовились полноценные Минские трехсторонние контактные группы, наши коллеги, имеются ввиду Хайди, Кучма с Демченко и представитель России, собирались и планировали повестку дня, планировали проекты решений, предложений и прочего.

Я считаю целесообразным, если будет… По-украински говорят "Якщо буде ваша ласка", если будет желание, может быть приедет этот представитель в Киев трехсторонней контактной группы, они бы у Хайди встретились в Миссии ОБСЕ. И пока они…

Путин: Наш представитель?

Порошенко: Да, да.

Путин: Почему бы и нет? Я скажу сейчас об этом Лаврову. Я не понимаю, почему он отказывается.

Порошенко: Нет, нет… Наши его не знают, пока просто не установлено никаких диалогов. Поэтому пусть приедут, познакомятся, проработают сценарий Минска, потому что я считаю, что мы с Минска с пустыми руками выходить не должны. Желательно, что бы там уже были конкретные позиции, которые приведут к эффективному результату. Где-то вот так вот. Еще раз благодарю вас. С наступающим, я не знаю, раньше называлось Международным днем солидарности трудящихся, поэтому я не знаю, в России изменили это название или нет. Старое оставили?

Путин: Да, хрен его знает (смеется).

Порошенко: (смеется) Ясно. Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем.

Путин: Официально он у нас называется Праздник весны и труда, вот как.

Порошенко: Вот так вот. Романтично.

Путин: Завтра буду вручать, мы восстановили медали "Героев труда".

Порошенко: Любопытно. Я буду завтра ветеранам вручать "70-летие Победы".

Путин: Завтра?

Порошенко: Мы соберемся, чтобы они успели доехать до регионов, сделать там. Завтра будет первая партия.

Путин: Как у вас внутри? Справляетесь со всем?

Порошенко: Справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что уже выстраивается какая-то вертикаль. Потому что, когда я пришел, было непросто. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем, мягко говоря, выстраивать совсем не просто.

Но я могу вам сказать, что длинной очереди желающих (смеется) на должность украинского президента не наблюдается.

Путин: Зря вы так думаете. Украина интересная и красивая страна.

Порошенко: Ну, так я горжусь этим. По крайней мере, я горжусь тем, что у меня рейтинг поддержки и доверия не падает.

Путин: Ну слава Богу. Это очень важно, чтобы люди доверяли. Самое главное.

Порошенко: Это ключевое. Хорошо, Владимиру Владимировичу. Жму руку. Спасибо большое.

Путин: Обнимаю. До свидания, давайте.

Смотрите видео полного разговора якобы Путина и Порошенко:

"Пленки Порошенко": что нужно знать