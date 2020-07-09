Позафракційний нардеп Андрій Деркач 9 липня оприлюднив чергову частину плівок з начебто розмовою п'ятого президента Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна 30 квітня 2015 року. На них обговорюються питання миротворців на Донбасі, а також тематика Мінської зустрічі.

Про що мовиться на нових аудіозаписах "плівок Порошенка"

Аудіозаписи для ЗМІ ексрегіонал і випускник академії ФСБ Андрій Деркач оприлюднив на черговій пресконференції. Про це повідомляє 24 канал.

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Відзначимо, що нові аудіозаписи розмови, як і раніше до цього спершу опублікували телеканали, які контролює Віктор Медведчук. Там також транслювали брифінг Деркача. Згодом цю інформацію поширили низка українських видань, а також телеграм-каналів із проросійською позицією.

Зверніть увагу! 24 канал не може ані підтвердити, ані спростувати автентичність та справжність аудіозаписів, як і те, чиї голоси представлені на них. Нижче ми оприлюднили коментар пресслужби Петра Порошенка щодо аудіозапису, а також реакцію Кремля.

Про що ж начебто говорили Путін і Порошенко

Ексрегіонал Деркач стверджує, що розмова відбулася 30 квітня 2015 року . Через два місяці після важких боїв і трагедії в Дебальцевому.

. Через два місяці після важких боїв і трагедії в Дебальцевому. Відзначимо, що на сайті президента Росії та в архіві Адміністрації Президента України від 30 квітня 2015 року вказано про телефонні переговори в нормандському форматі. Судячи з цих офіційних повідомлень, вони не були двохсторонніми . У них брали участь президент Франції Франсуа Олланд та лідерка Німеччини Ангела Меркель. Окрім того, в повідомленні АП мовиться про заклик Порошенка до Путіна щодо звільнення Надії Савченко.

. У них брали участь президент Франції Франсуа Олланд та лідерка Німеччини Ангела Меркель. Окрім того, в повідомленні АП мовиться про заклик Порошенка до Путіна щодо звільнення Надії Савченко. З плівок, які опублікував Деркач стає зрозуміло, що обговорюється питання миротворців на Донбасі, а також теми Мінської зустрічі . Також мовиться про "економічні перспективи", на яких наполягає начебто Порошенко. Також голос схожий на Порошенка говорить, що перед зустрічами в ТКГ сторони збиралися і планували порядок денний.

. Також мовиться про "економічні перспективи", на яких наполягає начебто Порошенко. Також голос схожий на Порошенка говорить, що перед зустрічами в ТКГ сторони збиралися і планували порядок денний. Водночас Путін буцімто цікавиться в Порошенка, як у того справи всередині країни. На що той відповідає, що справляється. А також додає, що вибудовує "вертикаль" в умовах економічної нестабільності . Порошенко начебто жартує, що "довгої черги бажаючих на посаду українського президента не спостерігається".

. Порошенко начебто жартує, що "довгої черги бажаючих на посаду українського президента не спостерігається". Цікаво, що розмова проходить у невимушеній атмосфері, а люди з голосами схожими на Порошенка і Путіна часто жартують. При цьому, нібито Порошенко ще й вітає Путіна з Днем солідарності . Також Порошенко нібито каже, що вручатиме нагороди ветеранам. Наприкінці вони приязно прощаються один з одним, як добрі колеги. А голос, схожий на Путіна ще й говорить на прощання – "обнімаю".

. Також Порошенко нібито каже, що вручатиме нагороди ветеранам. Наприкінці вони приязно прощаються один з одним, як добрі колеги. А голос, схожий на Путіна ще й говорить на прощання – "обнімаю". Сам Деркач переконує, що ці аудіозаписи потрапили до нього від "журналістів-розслідувачів", імена яких він не назвав. За його словами, "плівки" вже передали правоохоронцям.

Як повідомили 24 каналу в пресслужбі Державного бюро розслідувань, відкрито кримінальне провадження щодо незаконного злиття інформації.

Дивіться відеосюжет 24 каналу щодо аудіозаписів з начебто Порошенком і Путіним:

Як на плівки відреагували в Порошенка

У пресслужбі Петра Порошенка назвали фейком та фальсифікацією опубліковані нардепом Деркачем записи.

Там також вважають, що Деркач та прокурор Костянтин Кулик, які на пресконференції у четвер опублікували записи – "учасники кремлівського плану з відбілювання Путіна, зняття з Росії відповідальності за агресію та перекладення її на Україну".

Фейки є постійним інструментом російської гібридної війни як проти України, так і проти особисто Порошенка. Від "розіп'ятого хлопчика у Слов'янську" до "вбивства Петром Порошенком рідного брата". Це грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом,

– наголошують у Порошенка.

Як на оприлюднені записи відреагували в Кремлі

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати публікацію запису, повідомляє ТАСС.

На запитання, чи достовірний опублікований депутатом Верховної ради Андрієм Деркачем аудіозапис начебто розмови Путіна і Порошенка, Пєсков заявив, що не знає, що це за публікація.

Взагалі, ці розмови відбуваються в закритому режимі, тому я не знаю, як там могли зробити запис,

– сказав Пєсков.

Наводимо пряму мову людей із голосами, схожими на голоси Путіна і Порошенка:

Порошенко: Я думаю, що це в інтересах обох сторін. Тим паче, я буду з вами відвертим, у наших західних партнерів проект миротворців великого ентузіазму не викликає. Вони вважають, що це російська пастка для мене.

Путін: Так ви мені говорили. Ну, нехай Лавров із Клімкіним це обговорюють.

Порошенко: Дасте йому, якщо можна, відповідні вказівки

Путін: Він знає, я уже дав.

Порошенко: Він тоді, коли приїхав в Берлін (сміється) - це було максимально неконструктивно. Тому вони до миротворців навіть не дійшли, відверто кажучи. Тому...

Путін: Ну, так. Ну, я йому сьогодні сказав про це. Він знає.

Порошенко: Ну, чудово тоді. І остання позиція. Я, дійсно, готовий подивитися і подумати щодо якихось економічних перспектив, тому що там ситуація правда дуже хрінова.

Путін: Я не зрозумів, по яким таким?

Порошенко: По економічним, тому що там ситуація, правда, дуже важка і вона переходить у неповоротні речі. Тому, я думаю, що і економіку також можна буде проглянути і робочій групі, і під час зустрічі з Івановим. І остання позиція, зазвичай, це просто рекомендація. Для того, щоб ефективно готувалися повноцінні Мінські тристоронні контактні групи наші колеги, мається на увазі, Хайді, Кучма з Демченко і представник Росії збиралися і планували порядок денний, планували проекти рішень, пропозицій і тд.

Я вважаю, що було б доцільно, якщо буде, як кажуть по-українськи "Якщо буде ваша ласка", якщо буде бажання, може приїде цей представник до Києва тристоронньої контактної групи. Вони б у Хайді зустрілися там в місії ОБСЄ. І поки вони...

Путін: Наш представник?

Порошенко: Так, так.

Путін: Напевно, чому б і ні? Я скажу зараз про це Лаврову. Я не розумію, чому він відмовляється.

Порошенко: Ні-ні. Ну, наші ж його знають, поки просто не встановлено ніяких діалогів. Тому нехай приїдуть, познайомляться і опрацюють сценарій Мінська, бо я вважаю, що ми з Мінська з пустими руками виходити не маємо. Бажано, щоб там уже були конкретні позиції, які приведуть до ефективного результату. Десь так. Ще раз, дякую вам. З наступающим, я не знаю, раніше називалося Міжнародним днем солідарності трудящих, тому не знаю, в Росії змінили цю назву чи ні. Ми поки стару залишили.

Путін: Та, хрін його знає (сміється).

Порошенко: (сміється) Ясно. Ми з вами люди трудящі, може і до солідарності дійдемо.

Путін: Офіційно називається він у нас - Свято весни і праці, ось як.

Порошенко: От так от. Романтично.

Путін: Завтра буду вручати, ми відновили медалі "Героїв праці".

Порошенко: Цікаво. Я буду завтра ветеранам вручати "70-річчя Перемоги".

Путін: Завтра?

Порошенко: Ми зберемося, щоб вони встигли доїхати до регіонів, зробити там. Завтра буде перша партія.

Путін: Як у вас всередині? Справляєтеся з усім?

Порошенко: Справляюся. Чим далі - тим легше, тому що вже вибудовується якась вертикаль. Тому що, коли я прийшов, вертикалі не було - було не просто. Але політичну стабілізацію, звичайно, в умовах економічних проблем, м'яко кажучи, вибудовувати зовсім не просто.

Але, я вам можу сказати, що довгої черги бажаючих (сміється) на посаду українського президента не спостерігається.

Путін: Даремно ви так думаєте. Україна - це цікава і красива країна.

Порошенко: Ну, так я пишаюся тим. Принаймні, я пишаюся тим, що у мене рейтинг підтримки і довіри не падає.

Путін: Ну слава Богу. Це дуже важливо, щоб люди довіряли. Найголовніше.

Порошенко: Це ключове. Добре, Володимиру Володимировичу. Тисну руку. Велике спасибі.

Путін: Обіймаю. До побачення, давайте.

Дивіться відео повної розмови начебто Путіна і Порошенка:

"Плівки Порошенка": що треба знати