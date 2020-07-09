"Плівки Порошенка і Путіна": що відомо про скандал
Позафракційний нардеп Андрій Деркач 9 липня оприлюднив чергову частину плівок з начебто розмовою п'ятого президента Петра Порошенка та президента РФ Володимира Путіна 30 квітня 2015 року. На них обговорюються питання миротворців на Донбасі, а також тематика Мінської зустрічі.
Про що мовиться на нових аудіозаписах "плівок Порошенка"
Аудіозаписи для ЗМІ ексрегіонал і випускник академії ФСБ Андрій Деркач оприлюднив на черговій пресконференції. Про це повідомляє 24 канал.
До теми Якщо не друзі, то приятелі, – Фесенко про розмову Порошенка і Путіна
Відзначимо, що нові аудіозаписи розмови, як і раніше до цього спершу опублікували телеканали, які контролює Віктор Медведчук. Там також транслювали брифінг Деркача. Згодом цю інформацію поширили низка українських видань, а також телеграм-каналів із проросійською позицією.
Про що ж начебто говорили Путін і Порошенко
- Ексрегіонал Деркач стверджує, що розмова відбулася 30 квітня 2015 року. Через два місяці після важких боїв і трагедії в Дебальцевому.
- Відзначимо, що на сайті президента Росії та в архіві Адміністрації Президента України від 30 квітня 2015 року вказано про телефонні переговори в нормандському форматі. Судячи з цих офіційних повідомлень, вони не були двохсторонніми. У них брали участь президент Франції Франсуа Олланд та лідерка Німеччини Ангела Меркель. Окрім того, в повідомленні АП мовиться про заклик Порошенка до Путіна щодо звільнення Надії Савченко.
- З плівок, які опублікував Деркач стає зрозуміло, що обговорюється питання миротворців на Донбасі, а також теми Мінської зустрічі. Також мовиться про "економічні перспективи", на яких наполягає начебто Порошенко. Також голос схожий на Порошенка говорить, що перед зустрічами в ТКГ сторони збиралися і планували порядок денний.
- Водночас Путін буцімто цікавиться в Порошенка, як у того справи всередині країни. На що той відповідає, що справляється. А також додає, що вибудовує "вертикаль" в умовах економічної нестабільності. Порошенко начебто жартує, що "довгої черги бажаючих на посаду українського президента не спостерігається".
- Цікаво, що розмова проходить у невимушеній атмосфері, а люди з голосами схожими на Порошенка і Путіна часто жартують. При цьому, нібито Порошенко ще й вітає Путіна з Днем солідарності. Також Порошенко нібито каже, що вручатиме нагороди ветеранам. Наприкінці вони приязно прощаються один з одним, як добрі колеги. А голос, схожий на Путіна ще й говорить на прощання – "обнімаю".
- Сам Деркач переконує, що ці аудіозаписи потрапили до нього від "журналістів-розслідувачів", імена яких він не назвав. За його словами, "плівки" вже передали правоохоронцям.
- Як повідомили 24 каналу в пресслужбі Державного бюро розслідувань, відкрито кримінальне провадження щодо незаконного злиття інформації.
Дивіться відеосюжет 24 каналу щодо аудіозаписів з начебто Порошенком і Путіним:
Як на плівки відреагували в Порошенка
У пресслужбі Петра Порошенка назвали фейком та фальсифікацією опубліковані нардепом Деркачем записи.
Там також вважають, що Деркач та прокурор Костянтин Кулик, які на пресконференції у четвер опублікували записи – "учасники кремлівського плану з відбілювання Путіна, зняття з Росії відповідальності за агресію та перекладення її на Україну".
Фейки є постійним інструментом російської гібридної війни як проти України, так і проти особисто Порошенка. Від "розіп'ятого хлопчика у Слов'янську" до "вбивства Петром Порошенком рідного брата". Це грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом,
– наголошують у Порошенка.
Як на оприлюднені записи відреагували в Кремлі
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати публікацію запису, повідомляє ТАСС.
На запитання, чи достовірний опублікований депутатом Верховної ради Андрієм Деркачем аудіозапис начебто розмови Путіна і Порошенка, Пєсков заявив, що не знає, що це за публікація.
Взагалі, ці розмови відбуваються в закритому режимі, тому я не знаю, як там могли зробити запис,
– сказав Пєсков.
Наводимо пряму мову людей із голосами, схожими на голоси Путіна і Порошенка:
Порошенко: Я думаю, що це в інтересах обох сторін. Тим паче, я буду з вами відвертим, у наших західних партнерів проект миротворців великого ентузіазму не викликає. Вони вважають, що це російська пастка для мене.
Путін: Так ви мені говорили. Ну, нехай Лавров із Клімкіним це обговорюють.
Порошенко: Дасте йому, якщо можна, відповідні вказівки
Путін: Він знає, я уже дав.
Порошенко: Він тоді, коли приїхав в Берлін (сміється) - це було максимально неконструктивно. Тому вони до миротворців навіть не дійшли, відверто кажучи. Тому...
Путін: Ну, так. Ну, я йому сьогодні сказав про це. Він знає.
Порошенко: Ну, чудово тоді. І остання позиція. Я, дійсно, готовий подивитися і подумати щодо якихось економічних перспектив, тому що там ситуація правда дуже хрінова.
Путін: Я не зрозумів, по яким таким?
Порошенко: По економічним, тому що там ситуація, правда, дуже важка і вона переходить у неповоротні речі. Тому, я думаю, що і економіку також можна буде проглянути і робочій групі, і під час зустрічі з Івановим. І остання позиція, зазвичай, це просто рекомендація. Для того, щоб ефективно готувалися повноцінні Мінські тристоронні контактні групи наші колеги, мається на увазі, Хайді, Кучма з Демченко і представник Росії збиралися і планували порядок денний, планували проекти рішень, пропозицій і тд.
Я вважаю, що було б доцільно, якщо буде, як кажуть по-українськи "Якщо буде ваша ласка", якщо буде бажання, може приїде цей представник до Києва тристоронньої контактної групи. Вони б у Хайді зустрілися там в місії ОБСЄ. І поки вони...
Путін: Наш представник?
Порошенко: Так, так.
Путін: Напевно, чому б і ні? Я скажу зараз про це Лаврову. Я не розумію, чому він відмовляється.
Порошенко: Ні-ні. Ну, наші ж його знають, поки просто не встановлено ніяких діалогів. Тому нехай приїдуть, познайомляться і опрацюють сценарій Мінська, бо я вважаю, що ми з Мінська з пустими руками виходити не маємо. Бажано, щоб там уже були конкретні позиції, які приведуть до ефективного результату. Десь так. Ще раз, дякую вам. З наступающим, я не знаю, раніше називалося Міжнародним днем солідарності трудящих, тому не знаю, в Росії змінили цю назву чи ні. Ми поки стару залишили.
Путін: Та, хрін його знає (сміється).
Порошенко: (сміється) Ясно. Ми з вами люди трудящі, може і до солідарності дійдемо.
Путін: Офіційно називається він у нас - Свято весни і праці, ось як.
Порошенко: От так от. Романтично.
Путін: Завтра буду вручати, ми відновили медалі "Героїв праці".
Порошенко: Цікаво. Я буду завтра ветеранам вручати "70-річчя Перемоги".
Путін: Завтра?
Порошенко: Ми зберемося, щоб вони встигли доїхати до регіонів, зробити там. Завтра буде перша партія.
Путін: Як у вас всередині? Справляєтеся з усім?
Порошенко: Справляюся. Чим далі - тим легше, тому що вже вибудовується якась вертикаль. Тому що, коли я прийшов, вертикалі не було - було не просто. Але політичну стабілізацію, звичайно, в умовах економічних проблем, м'яко кажучи, вибудовувати зовсім не просто.
Але, я вам можу сказати, що довгої черги бажаючих (сміється) на посаду українського президента не спостерігається.
Путін: Даремно ви так думаєте. Україна - це цікава і красива країна.
Порошенко: Ну, так я пишаюся тим. Принаймні, я пишаюся тим, що у мене рейтинг підтримки і довіри не падає.
Путін: Ну слава Богу. Це дуже важливо, щоб люди довіряли. Найголовніше.
Порошенко: Це ключове. Добре, Володимиру Володимировичу. Тисну руку. Велике спасибі.
Путін: Обіймаю. До побачення, давайте.
Дивіться відео повної розмови начебто Путіна і Порошенка:
"Плівки Порошенка": що треба знати
- 19 травня цього колишній регіонал, а нині позафракційний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка під час його перебування на посаді президента.
- За словами Деркача, мовиться про дві частини записів. Перша стосується виділення США 1 мільярда гривень в обмін на звільнення ексгенпрокурора Віктора Шокіна, при якому ГПУ розслідувала справу Burisma — компанії, в якій працював син Байдена.
- Друга частина записів начебто стосується того, що Порошенко, попри відсутність коаліції в Раді, блокував звільнення уряду і призначення дострокових виборів до Верховної Ради. Також в аудіозаписах нібито мовиться про вплив Байдена на наглядові ради великих держпідприємств.
- На третій частині записів згадується питання захисту глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, компанії Burisma і справу на Яценюка.