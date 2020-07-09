Якщо не друзі, то приятелі, – Фесенко про розмову Порошенка і Путіна
Оприлюднений запис телефонної розмови Порошенка і Путіна. У п’ятого президента України називатимуть фальсифікацією і кремлівською пропагандою. Насправді усе дуже серйозно.
Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
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Справа, зауважує політолог, не стільки в змісті розмови, а її тональності.
Лукавий цинізм, коли на словах Путін і Порошенко – вороги, а в реальному спілкуванні, якщо не друзі, то приятелі. Це в умовах війни, коли гинули люди. Дисонанс з пропагандистським публічним образом. У моральному відношенні це б'є і по Порошенку, і по Путіну,
– переконаний Володимир Фесенко.
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За його словами, перша реакція прихильників Порошенка – не вірю. Але для багатьох це стане шоком. Частина симпатиків Порошенка все ж сумніватиметься.
Сумнівно, що це російська пропаганда. По-перше, Путіна ця розмова також виставляє не в дуже гарному світлі. По-друге, Кремль міг запис використовувати раніше. Перед президентськими виборами, наприклад. А який сенс зараз? У Путіна розуміють: якщо вони самі оприлюднюватимуть такі розмови, то хто з ними потім спілкуватиметься по телефону?
– підкреслює Фесенко.
Варто зазначити, що пресслужба "Європейської солідарності" в коментарі "Українській правді" назвала плівки фейком. "Це такий же грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом", – наголосили у політсилі.
Про що йдеться на нових аудіозаписах "плівок Порошенка"
- На записі розмови, яка відбулася 30 квітня 2015 року, Порошенко і Путін досить дружньо говорять про миротворців та економічні проблеми Донбасу.
- Порошенко дає рекомендації, як оптимізувати роботу Тристоронньої контактної групи в Мінську. Путін говорить, що передасть ці рекомендації міністру закордонних справ Росії Лаврову.
- Порошенко привітав Путіна з 1 травня. Обидва сміються, обмінюються жартами. Путін сказав, що вручатиме медалі "Героїв праці". Порошенко – про нагороди ветеранів до 70-річчя Дня перемоги.
- Путін співчутливо цікавиться, як ситуація всередині України. Порошенко каже, вже налагоджується. По завершенню обидва тепло прощаються.