Оприлюднений запис телефонної розмови Порошенка і Путіна. У п’ятого президента України називатимуть фальсифікацією і кремлівською пропагандою. Насправді усе дуже серйозно.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Цікаво Порошенко – наживка, – експерт про мету злиття розмов із Байденом

Справа, зауважує політолог, не стільки в змісті розмови, а її тональності.

Лукавий цинізм, коли на словах Путін і Порошенко – вороги, а в реальному спілкуванні, якщо не друзі, то приятелі. Це в умовах війни, коли гинули люди. Дисонанс з пропагандистським публічним образом. У моральному відношенні це б'є і по Порошенку, і по Путіну,

– переконаний Володимир Фесенко.

Увага! Як раніше повідомили 24 каналу в пресслужбі Державного бюро розслідувань, за фактами минулих зливів відкрито кримінальне провадження щодо незаконного злиття інформації.

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За його словами, перша реакція прихильників Порошенка – не вірю. Але для багатьох це стане шоком. Частина симпатиків Порошенка все ж сумніватиметься.

Сумнівно, що це російська пропаганда. По-перше, Путіна ця розмова також виставляє не в дуже гарному світлі. По-друге, Кремль міг запис використовувати раніше. Перед президентськими виборами, наприклад. А який сенс зараз? У Путіна розуміють: якщо вони самі оприлюднюватимуть такі розмови, то хто з ними потім спілкуватиметься по телефону?

– підкреслює Фесенко.

Варто зазначити, що пресслужба "Європейської солідарності" в коментарі "Українській правді" назвала плівки фейком. "Це такий же грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом", – наголосили у політсилі.

Про що йдеться на нових аудіозаписах "плівок Порошенка"