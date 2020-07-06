Росія взяла паузу на переговорах по Донбасу в Німеччині, а в Україні вважають, що Кремль готовий до певних поступок. Експерти проаналізували те, що говорили в Берліні і чи варто очікувати компромісів від Росії.

Влада України не реагує на російський тиск

У коментарі 24 каналу політолог Петро Олещук відзначив: нова українська влада показала Кремлю, що зрозуміла його лінію поведінки. Відповідно, не стане реагувати на черговий тиск Росії.

Увага Буде партизанська війна? Чим небезпечні російські війська біля кордонів України

На переговорах у Берліні Росія намагалася висунути Україні ультиматум: якомога швидше внести зміни до Конституції щодо надання ОРДЛО особливого статусу. Україна не погодилася. У Росії, можливо, були ілюзії, що вони швидко дотиснуть Зеленського. Але вони розсипалися,

– переконаний Петро Олещук.



Ілюзії Росії щодо Зеленського розвіялися / Фото Офісу Президента

Перемовини у Берліні. Головне

У переговорах у Берліні 3 липня брали участь від України – глава ОП Андрій Єрмак і віцепрем'єр Олексій Резніков, від Франції – зовнішньополітичний радник президента Еммануель Бонн, від Росії – заступник голови АП Путіна Дмитро Козак, від Німеччини – помічник із зовнішньополітичних питань канцлера Ян Геккер.

Зустріч тривала приблизно 11 годин.

Учасники зустрічі обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих у грудні 2019 року на саміті у Парижі.

Визначили завдання, які мають бути реалізовані під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи. Мета – прискорення переговорів та новий саміт у Берліні.

Сторони погодилися, що потрібні реальні заходи для забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Найближчим часом сторони мають узгодити порядок денний для роботи ТКГ.

За версією російського представника Козака, не вдалося домовитися у питанні особливого статусу Донбасу та відповідних поправок до української Конституції – через позицію Києва.

Вдалося частково порозумітися щодо додаткових заходів для припинення бойових дій. Фінальний документ доведеться ще узгодити в телефонному режимі – через розбіжності в деталях.

Читайте також Кулеба: Вводити в мінський формат проблематику Криму – це блокувати і Крим, і Донбас

Готовність Росії до поступок – чергова гра

За словами віцепрем'єра України Олексія Резнікова, Росія готова піти на поступки щодо кількох питань у переговорах стосовно Донбасу. Компроміси можуть бути з питань взаємного звільнення утримуваних осіб, режиму припинення вогню, розмінування, будівництва нових контрольних пунктів в'їзду/виїзду, відкриття бойовиками кордону з територією, підконтрольною уряду України.

Цікаво Росія прикривається COVID-19, аби домогтися скасування санкцій, – Сенат Польщі

На думку експертів, Кремль, швидше, в черговий раз грає. Як зазначає директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, Росія не піде на поступки без відновлення водопостачання в Крим, надання особливого статусу ОРДЛО.

Конфлікт на Донбасі напів заморожений. Іде тиха окупація з боку Росії. А окупаційна влада ОРДЛО заявляє про приєднання Донбасу до РФ,

– зазначає Микола Давидюк.

За його словами, переговори по врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі не дають результату, а спроби України переглянути мінські угоди ні до чого не призвели. При цьому Давидюк підкреслює: Кремль, намагаючись відновити постачання води в Крим, показує, що півострів – український. Тому, наголошує політолог, вода в Крим – стратегічний важіль України.



Росія готова до поступок заради води в Крим? / Фото Facebook

Водночас Петро Олещук вважає: хоча Кремль демонструє, що має певний інтерес врегулювати конфлікт, але питання в ціні. Якими можуть бути наслідки цих поступок.

Демонстрація готовності Росії до поступок, швидше, гра в доброго/злого поліцейського. Спроба натиснути на Україну, запропонувати вибір з двох альтернатив: поганої і ніби гарної. Звична модель російського переговорного процесу: спочатку налякати агресією, а потім тиснути,

– розповідає Олещук.

Експерт нагадує: останнім часом активно розганялася інформація про розміщення великої кількості російських військ біля кордонів України. Багато говорилося, що Путін розпочне широкомасштабну війну.

Читайте також Фарс із серйозними загрозами для України: у чому небезпека "обнулення" Путіна

Утім, переконаний Олещук, сумнівно, що Росія надто так турбується про Крим. За роки окупації Криму Росією індустрія, яка залежала від води, знищена. Інфраструктура подачі води також. На її відновлення треба багато грошей. Росія не дуже зацікавлена у витратах.

"Свої окупаційні сили Росія водою забезпечить. Кремлю вигідніше тримати ситуацію в Криму в такому вигляді, щоб постійно мати привід для втручання в наші справи і використовувати тему відмови України постачати воду, як пропагандистську", – говорить Олещук.



Кремль намагається залякати Україну можливою агресією / Фото росЗМІ

Політолог зазначає: протягом останнього року були досягнення в питання обміну полоненими і звільнення заручників, відбулася зустріч у нормандському форматі. Тому, якщо зараз вдасться домовитися про чергове звільнення заручників і конкретне припинення бойових дій – це прорив.

Навряд чи можна розраховувати на досягнення якихось серйозних результатів щодо виконання мінських угод уже завтра. Але, якщо вдасться забезпечити стабільне припинення вогню, це велике досягнення. Тоді переговори можна перевести в площину політичного врегулювання, залучати західних партнерів і намагатися разом отримати реальні результати,

– наголошує Петро Олещук.

Микола Давидюк підкреслює: Україні, щоб отримати поступки від Росії, потрібно натиснути на слабкі місця сильного ворога. Як було свого часу з Ірландією, яка виборола незалежність у Великобританії завдяки союзу з США.