На зустрічі у Берліні 3 липня Україна, Франція та Німеччина дійшли згоди, що потрібно докласти максимум зусиль для виконання домовленостей, досягнутих у Парижі. Однак російська сторона взяла паузу для підготовки відповіді на позицію партнерів.

Підсумки переговорів представників держав нормандського формату в Берліні 3 липня опублікувала пресслужба Офісу Президента.

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Домовленості Паризького саміту лідерів учасниць Нормандського формату має бути виконано. Україна, а також Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти для цього максимум зусиль,

– йдеться у повідомленні.

За словами, глави Офісу Президента Андрія Єрмака, зустріч 3 липня на крок наблизила проведення саміту в Берліні.

Водночас Росія взяла паузу, аби підготувати відповідь на "консолідовану позицію України, Франції та Німеччини".

Перемовини у Берліні: що відомо

Тривали приблизно 11 годин.

Учасники зустрічі обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих у грудні 2019 року на саміті у Парижі.

досягнутих у грудні 2019 року на саміті у Парижі. Визначили завдання, які мають бути реалізовані під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи. Мета – прискорення переговорів та новий саміт у Берліні.

які мають бути реалізовані під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи. Мета – прискорення переговорів та новий саміт у Берліні. Сторони погодилися, що потрібні реальні заходи для забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Найближчим часом сторони мають узгодити порядок денний для роботи ТКГ.

У переговорах у Берліні 3 липня брали участь

від України – глава ОП Андрій Єрмак і віцепрем'єр Олексій Резніков.

– глава ОП Андрій Єрмак і віцепрем'єр Олексій Резніков. від Франції – зовнішньополітичний радник президента Еммануель Бонн.

– зовнішньополітичний радник президента Еммануель Бонн. від Росії – заступник голови АП Путіна Дмитро Козак.

– заступник голови АП Путіна Дмитро Козак. від Німеччини – помічник із зовнішньополітичних питань канцлера Ян Геккер.

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