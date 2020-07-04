У Берліні Росія взяла паузу для відповіді на позицію України, Франції й Німеччини, – ОП
На зустрічі у Берліні 3 липня Україна, Франція та Німеччина дійшли згоди, що потрібно докласти максимум зусиль для виконання домовленостей, досягнутих у Парижі. Однак російська сторона взяла паузу для підготовки відповіді на позицію партнерів.
Підсумки переговорів представників держав нормандського формату в Берліні 3 липня опублікувала пресслужба Офісу Президента.
Читайте також Говорили 10 годин, прориву не сталося: у Росії розповіли деталі перемовин з Україною у Берліні
Домовленості Паризького саміту лідерів учасниць Нормандського формату має бути виконано. Україна, а також Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти для цього максимум зусиль,
– йдеться у повідомленні.
За словами, глави Офісу Президента Андрія Єрмака, зустріч 3 липня на крок наблизила проведення саміту в Берліні.
Водночас Росія взяла паузу, аби підготувати відповідь на "консолідовану позицію України, Франції та Німеччини".
Перемовини у Берліні: що відомо
- Тривали приблизно 11 годин.
- Учасники зустрічі обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих у грудні 2019 року на саміті у Парижі.
- Визначили завдання, які мають бути реалізовані під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи. Мета – прискорення переговорів та новий саміт у Берліні.
- Сторони погодилися, що потрібні реальні заходи для забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
- Найближчим часом сторони мають узгодити порядок денний для роботи ТКГ.
У переговорах у Берліні 3 липня брали участь
- від України – глава ОП Андрій Єрмак і віцепрем'єр Олексій Резніков.
- від Франції – зовнішньополітичний радник президента Еммануель Бонн.
- від Росії – заступник голови АП Путіна Дмитро Козак.
- від Німеччини – помічник із зовнішньополітичних питань канцлера Ян Геккер.
Що хотіла РФ Особливий статус Донбасу: РФ вимагає від України проєкт змін до Конституції – ЗМІ
Результати зустрічі: тези представника РФ Козака
- Грунтовна розмова" відбулася, але говорити про новий саміт "нормандської четвірки" – зарано.
- Домовитися у питанні особливого статусу Донбасу та відповідних поправок до української Конституції не вдалося – через позицію Києва.
- Вдалося частково порозумітися щодо додаткових заходів для припинення бойових дій. Фінальний документ доведеться ще узгодити в телефонному режимі – через розбіжності в деталях.
- Україна повинна прийняти десятки різних законів, які треба "узгодити з Донбасом".