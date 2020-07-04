Переговоры по Донбассу в Берлине продолжались 11 часов, Россия взяла паузу
На встрече в Берлине 3 июля Украина, Франция и Германия пришли к согласию, что нужно приложить максимум усилий для выполнения договоренностей, достигнутых в Париже. Однако российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на позицию партнеров.
Итоги переговоров представителей государств нормандского формата в Берлине 3 июля опубликовала пресс-служба Офиса Президента.
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Договоренности Парижского саммита лидеров участниц нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также Германия и Франция продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий,
– говорится в сообщении.
По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, встреча 3 июля на шаг приблизила проведение саммита в Берлине.
В то же время Россия взяла паузу, чтобы подготовить ответ на "консолидированную позицию Украины, Франции и Германии".
Переговоры в Берлине: что известно
- Длились примерно 11 часов.
- Участники встречи обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых в декабре 2019 года на саммите в Париже.
- Определили задачи, которые должны быть реализованы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы. Цель – ускорение переговоров и новый саммит в Берлине.
- Стороны согласились, что нужны реальные меры для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
- В ближайшее время стороны должны согласовать повестку дня работы ТКГ.
В переговорах в Берлине 3 июля принимали участие
- от Украины – глава ОП Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников.
- от Франции – внешнеполитический советник президента Эммануэль Бонн.
- от России – замглавы АП Путина Дмитрий Козак.
- от Германии – помощник по внешнеполитическим вопросам канцлера Ян Геккер.
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Результаты встречи: тезисы представителя РФ Козака
- Обстоятельный разговор "состоялся, но говорить о новом саммите "нормандской четверки" – слишком рано.
- Договориться по вопросу особого статуса Донбасса и соответствующих поправок в украинскую Конституцию не удалось – из-за позиции Киева.
- Удалось частично найти общий язык относительно дополнительных мер для прекращения боевых действий. Финальный документ придется еще согласовать в телефонном режиме – из-за расхождения в деталях.
- Украина должна принять десятки различных законов, которые надо "согласовать с Донбассом".