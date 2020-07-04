На встрече в Берлине 3 июля Украина, Франция и Германия пришли к согласию, что нужно приложить максимум усилий для выполнения договоренностей, достигнутых в Париже. Однако российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на позицию партнеров.

Итоги переговоров представителей государств нормандского формата в Берлине 3 июля опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

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Договоренности Парижского саммита лидеров участниц нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также Германия и Франция продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий,

– говорится в сообщении.

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, встреча 3 июля на шаг приблизила проведение саммита в Берлине.

В то же время Россия взяла паузу, чтобы подготовить ответ на "консолидированную позицию Украины, Франции и Германии".

Переговоры в Берлине: что известно

Длились примерно 11 часов.

Участники встречи обсудили процесс выполнения договоренностей , достигнутых в декабре 2019 года на саммите в Париже.

, достигнутых в декабре 2019 года на саммите в Париже. Определили задачи , которые должны быть реализованы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы. Цель – ускорение переговоров и новый саммит в Берлине.

, которые должны быть реализованы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы. Цель – ускорение переговоров и новый саммит в Берлине. Стороны согласились, что нужны реальные меры для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В ближайшее время стороны должны согласовать повестку дня работы ТКГ.

В переговорах в Берлине 3 июля принимали участие

от Украины – глава ОП Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников.

– глава ОП Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников. от Франции – внешнеполитический советник президента Эммануэль Бонн.

– внешнеполитический советник президента Эммануэль Бонн. от России – замглавы АП Путина Дмитрий Козак.

– замглавы АП Путина Дмитрий Козак. от Германии – помощник по внешнеполитическим вопросам канцлера Ян Геккер.

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