Говорили 10 часов, прорыва не было: в России рассказали детали переговоров с Украиной в Берлине
Политические советники глав государств "нормандской четверки" встретились 3 июля в Берлине, переговоры длились 10 часов. "Сказать, что есть прорыв – не осмелюсь", – так прокомментировал завершение встречи Дмитрий Козак, которого называют куратором "украинского вопроса" в Кремле.
Заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак, как пишет российское информационное агентство ТАСС, разговор с представителями Украины в Берлине 3 июля назвал сложным, но основательным.
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Прорыва не было
Участники встречи в Берлине попытались определить хотя бы приблизительные рамки проведения нового саммита в нормандском формате. Но споткнулись о проблемы реализации решений предыдущей встречи в Париже 9 декабря.
Основные тезисы реакции представителя Путина Дмитрия Козака на завершение переговоров с Украиной в Берлине:
- "Основательный разговор" состоялся, но говорить о новом саммите "нормандской четверки" – рано.
- Договориться в вопросе особого статуса Донбасса и соответствующих поправок к украинской Конституции не удалось – из-за позиции Киева.
- Удалось частично договориться о дополнительных мерах для прекращения боевых действий. Однако финальный документ придется "досогласовывать" в телефонном режиме – из-за разногласий в деталях.
- Украина должна принять десятки различных законов, которые надо "согласовать с Донбассом".
Сказать, что есть прорыв – не осмелюсь,
– резюмировал Козак.
В переговорах в Берлине 3 июля участвовали:
- От Украины – глава ОП Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников.
- От Франции – внешнеполитический советник президента Эммануэль Бонн.
- От России – заместитель главы АП Путина Дмитрий Козак.
- От Германии – помощник по внешнеполитическим вопросам канцлера Ян Хеккер.