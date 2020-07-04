Политические советники глав государств "нормандской четверки" встретились 3 июля в Берлине, переговоры длились 10 часов. "Сказать, что есть прорыв – не осмелюсь", – так прокомментировал завершение встречи Дмитрий Козак, которого называют куратором "украинского вопроса" в Кремле.

Заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак, как пишет российское информационное агентство ТАСС , разговор с представителями Украины в Берлине 3 июля назвал сложным, но основательным.

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Прорыва не было

Участники встречи в Берлине попытались определить хотя бы приблизительные рамки проведения нового саммита в нормандском формате. Но споткнулись о проблемы реализации решений предыдущей встречи в Париже 9 декабря.

Основные тезисы реакции представителя Путина Дмитрия Козака на завершение переговоров с Украиной в Берлине:

"Основательный разговор" состоялся, но говорить о новом саммите "нормандской четверки" – рано.

Договориться в вопросе особого статуса Донбасса и соответствующих поправок к украинской Конституции не удалось – из-за позиции Киева.

Удалось частично договориться о дополнительных мерах для прекращения боевых действий . Однако финальный документ придется "до согласовывать " в телефонном режиме – из-за разногласий в деталях.

согласовывать Украина должна принять десятки различных законов , которые надо "согласовать с Донбассом".

Сказать, что есть прорыв – не осмелюсь,

– резюмировал Козак.

К сожалению, по состоянию на начало суток 4 июля реакции украинской стороны переговоров обнародовано не было.

В переговорах в Берлине 3 июля участвовали:

От Украины – глава ОП Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников .

От Франции – внешнеполитический советник президента Эммануэль Бонн .

От России – заместитель главы АП Путина Дмитрий Козак .

От Германии – помощник по внешнеполитическим вопросам канцлера Ян Хеккер .