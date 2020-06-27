Путин пожаловался Макрону на Украину: не хотят вести переговоры с боевиками
Президент Франции Эммануэль Макрон провел видеоконференцию с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики обсудили будущий нормандский формат и войну на Донбассе.
О чем сообщили во Франции
Путин и Макрон согласились относительно целесообразности проведения встречи в нормандском формате, сообщает DW.
Не только Макрону Путин пожаловался Меркель, что хочет диалога Киева с контролируемыми им боевиками
Саммит предлагают провести в Берлине, но дата пока остается открытой.
Эммануэль Макрон подчеркнул, что нужно восстанавливать и реализовывать договоренности по войне на Донбассе, которые согласовали во время предыдущей встречи.
О чем сообщили в России
Зато пресс-служба Кремля выразила обеспокоенность из-за отсутствия реализации минских договоренностей и 2015, и 2019 года.
В частности, в РФ акцентируют на "необходимости выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, безальтернативности налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском".
Известно, что французский лидер принял приглашение Владимира Путина посетить Россию. Такой визит, вероятно, состоится в конце 2020 года.
Что известно о переговорах в нормандском формате?
Встреча "нормандской четверки" в последний раз была 9 декабря 2019 года. Тогда участники встречи договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – именно в апреле 2020 года.
Переговорный процесс был осложнен пандемией коронавируса. Предварительно, встреча состоится в Германии. Украина сделала шаги для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года. В то же время Россия не сделала для сотрудничества ничего и в дальнейшем настаивает на прямом диалоге с боевиками.