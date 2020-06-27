Президент Франции Эммануэль Макрон провел видеоконференцию с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики обсудили будущий нормандский формат и войну на Донбассе.

О чем сообщили во Франции

Путин и Макрон согласились относительно целесообразности проведения встречи в нормандском формате, сообщает DW.

Не только Макрону Путин пожаловался Меркель, что хочет диалога Киева с контролируемыми им боевиками

Саммит предлагают провести в Берлине, но дата пока остается открытой.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что нужно восстанавливать и реализовывать договоренности по войне на Донбассе, которые согласовали во время предыдущей встречи.

О чем сообщили в России

Зато пресс-служба Кремля выразила обеспокоенность из-за отсутствия реализации минских договоренностей и 2015, и 2019 года.

В частности, в РФ акцентируют на "необходимости выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, безальтернативности налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском".

Важно! Украина категорически отказывается вести прямые переговоры с оккупантами. Зато в минский процесс привлекли жителей ОРДЛО, которые были вынуждены покинуть Донбасс из-за войны.

Известно, что французский лидер принял приглашение Владимира Путина посетить Россию. Такой визит, вероятно, состоится в конце 2020 года.

Что известно о переговорах в нормандском формате?

Встреча "нормандской четверки" в последний раз была 9 декабря 2019 года. Тогда участники встречи договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – именно в апреле 2020 года.



Переговорный процесс был осложнен пандемией коронавируса. Предварительно, встреча состоится в Германии. Украина сделала шаги для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года. В то же время Россия не сделала для сотрудничества ничего и в дальнейшем настаивает на прямом диалоге с боевиками.



Предварительные договоренности / Инфографика 24 канала