Российский президент Владимир Путин 9 июня провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Среди прочего обсуждался вопрос войны в Украине, а Путин заявил, что хочет, чтобы украинские власти говорили напрямую с боевиками.

Стороны продолжили обмен мнениями по урегулированию российско-украинской войны, пишет сайт президента России.

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Путин и Меркель обсудили невыполнение минских договоренностей и соглашений, достигнутых в Париже в декабре 2019 года. Также оба согласились, что для урегулирования важно продолжить переговоры в нормандском формате.

Кроме того, Путин в очередной раз заявил, что хочет, чтобы украинские власти говорили и с контролируемыми им боевиками. Мол, стороны должны согласовать шаги по выполнению предыдущих соглашений.

Кроме войны России с Украиной, Путин и Мекрель также поговорили и о войне в Ливии и Сирии.

Для чего Путину диалог Украины и боевиков?

Боевики на оккупированном Донбассе – это ставленники Кремля, которые полностью контролируются из российской столицы. Поэтому диалог с ними это и в дальнейшем будет диалог с Россией, но уже через посредников.



Впрочем таким образом Россия пытается отбелить собственное имя. Пока же в минских и нормандских переговорох Россия выступает как участник этой войны.