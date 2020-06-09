Во время решения вопросов с оккупированными территориями Украины Зеленского не слишком интересуют личные качества российского президента Владимира Путина. Говорить оскорбительные вещи в адрес главы Кремля тоже не стоит, ведь это может привести к тысячам новых смертей.

Про це сам український лідер Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю "Українській правді".

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"Його людські якості мене не сильно цікавлять. Я вважаю, що до кінця таких людей ніхто не може знати. До кінця може знати, напевно, він сам", – висловився про Путіна глава держави.

Зеленський також додає: він не може підставити країну, сказавши на адресу Путіна образливі речі.

Іноді образливі речі призводять до тисяч смертей… Я не собою ризикую, не своїми рейтингами. Я ризикую життями людей — все! І тут, вже вибачте, дайте мені робити так, як я бачу,

– додав він.

Зауважимо, що Зеленський та Путін особисто зустрічалися лише раз – у грудні 2019 року під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі. До цього лідери України та Росії вели лише телефонні розмови, які переважно стосувалися врегулювання ситуації на окупованому Донбасі.

Раніше, під час своєї пресконференції з нагоди року президентства, Зеленський уточнював, що бажає поговорити з Путіним сам на сам. Мовляв, так можна зробити стовідсоткові висновки щодо ситуації та рішень по Донбасу.