Під час вирішення питань з окупованими територіями України Зеленського не надто цікавлять особисті якості російського президента Володимира Путіна. Говорити образливі речі на адресу очільника Кремля теж не варто, адже це може призвести до тисяч нових смертей.

Про це сам український лідер Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю "Українській правді".

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"Його людські якості мене не сильно цікавлять. Я вважаю, що до кінця таких людей ніхто не може знати. До кінця може знати, напевно, він сам", – висловився про Путіна глава держави.

Зеленський також додає: він не може підставити країну, сказавши на адресу Путіна образливі речі.

Іноді образливі речі призводять до тисяч смертей… Я не собою ризикую, не своїми рейтингами. Я ризикую життями людей — все! І тут, вже вибачте, дайте мені робити так, як я бачу,

– додав він.

Зауважимо, що Зеленський та Путін особисто зустрічалися лише раз – у грудні 2019 року під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі. До цього лідери України та Росії вели лише телефонні розмови, які переважно стосувалися врегулювання ситуації на окупованому Донбасі.

Раніше, під час своєї пресконференції з нагоди року президентства, Зеленський уточнював, що бажає поговорити з Путіним сам на сам. Мовляв, так можна зробити стовідсоткові висновки щодо ситуації та рішень по Донбасу.