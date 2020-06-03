Дмитро Кулеба заявив, що Президент України Володимир Зеленський віддає собі звіт в тому, наскільки складно досягти домовленості з російським лідером Володимиром Путіним щодо Донбасу і Криму.

Про це міністр закордонних справ України в інтерв'ю "Deutsche Welle".

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Він також пояснив, чи недооцінив Президент України Володимир Зеленський завдання, яке перед ним стоїть. На думку Дмитра Кулеби, "зовсім ні".

Він (Зеленський – 24 канал) повністю усвідомлює, наскільки складно досягти домовленості з Путіним і змусити його піти з України і звільнити Донбас,

– заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Не слід забувати і про Крим, який також повинен бути деокупований. Але, незважаючи на всі труднощі, ми як і раніше прихильні досягненню прогресу і розробці ініціатив, які допоможуть нам досягти мети", - додав міністр закордонних справ України.



Карта місць розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу