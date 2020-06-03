Проросійські бойовики на Донбасі продовжують цілеспрямовано та провокаційно обстрілювати ділянки розведення. Мовиться про "Станицю Луганську" (№1), "Золоте" (№2) та "Петрівське" (№ 3).

Подробиці обстрілів ділянок розведення

Про те, що окупанти обстріляли ділянки розведення повідомляє Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації на Донбасі. Українська сторона СЦКК, зі свого боку, посилається на дані місії ОБСЄ. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці пресцентру Об’єднаних сил.

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"Станиця Луганська"

Обстріли тут відбулися вночі проти 31 травня. Перебуваючи на підконтрольній Києву території, спостерігачі зафіксували постріли зі стрілецької зброї. Бойовики їх здійснили безпосередньо близько до ділянки розведення у Станиці Луганській.

"Золоте" та "Петрівське"

Крім того, представники ОБСЄ підтвердили нещодавні порушення режиму тиші на ділянках розведення у “Золотому” та “Петрівському”.

Зокрема, також наприкінці травня окупанти начебто з метою облаштувати контрольний пункт на тимчасово непідконтрольній України території вдалися до цинічних і підступних дій. Вони замінували автодорогу неподалік ділянки розведення у Золотому. Сталося це в районі Первомайська на Луганщині.

Вищезазначене порушення неодноразово фіксували представники спостережної місії ОБСЄ у своїх щоденних звітах.

Реакція штабу ОС

Українські військові наголошують, що такі порушення тиші вкотре свідчать про:

систематичне ігнорування мінських домовленостей з боку бойовиків;

відверте небажання агресора дотримуватись взятих на себе зобов’язань.

У штабі додають, що ЗСУ, ДСНС та представники цивільно-військових адміністрацій Донеччини та Луганщини докладають багато зусиль, щоб повернути Донбас до мирного життя. З цією метою на території, поблизу лінії розмежування, вони систематично проводять роботи з виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів.

На жаль, мирні ініціативи в цьому напрямку проявляє виключно українська сторона, в той час як окупаційна адміністрація та незаконні збройні формування Російської Федерації демонструють лише зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту та погіршенні гуманітарної ситуації на Донбасі,

– підсумовують українські військові.

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