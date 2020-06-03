Пророссийские боевики на Донбассе продолжают целенаправленно и провокационно обстреливать участки разведения. Речь идет о "Станице Луганской" (№1), "Золотом" (№2) и "Петровском" (№ 3).

Подробности обстрелов участков разведения

О том, что оккупанты обстреляли участки разведения сообщает Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации на Донбассе. Украинская сторона ОЦКК, со своей стороны, ссылается на данные миссии ОБСЕ. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице пресс-центра Объединенных сил.

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"Станица Луганская"

Обстрелы здесь произошли в ночь на 31 мая. Находясь на подконтрольной Киеву территории, наблюдатели зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия. Боевики их осуществили в непосредственной близости к участку разведения в Станице Луганской.

"Золотое" и "Петровское"

Кроме того, представители ОБСЕ подтвердили недавние нарушения режима тишины на участках разведения в "Золотом" и "Петровском".

В частности, также в конце мая оккупанты якобы с целью обустроить контрольный пункт на временно неподконтрольной Украине территории прибегли к циничным и коварным действиям. Они заминировали автодорогу недалеко от участка разведения в Золотом. Произошло это в районе Первомайска на Луганщине.

Вышеуказанное нарушение неоднократно фиксировали представители наблюдательной миссии ОБСЕ в своих ежедневных отчетах.

Реакция штаба ОС

Украинские военные отмечают, что такие нарушения тишины в который раз свидетельствуют о:

систематическом игнорировании минских договоренностей со стороны боевиков;

откровенном нежелании агрессора придерживаться взятых на себя обязательств.

В штабе добавляют, что ВСУ, ГСЧС и представители гражданских и военных администраций Донецкой и Луганской областей прилагают много усилий, чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни. С этой целью на территории, вблизи линии разграничения, они систематически проводят работы по выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов.

К сожалению, мирные инициативы в этом направлении проявляет исключительно украинская сторона, в то время как оккупационная администрация и незаконные вооруженные формирования Российской Федерации демонстрируют лишь заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и ухудшении гуманитарной ситуации на Донбассе,

– заключают украинские военные.

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