Российские оккупационные войска установили тяжелое вооружение в жилых районах двух сел на Донетчине. Откуда они обстреливают украинские позиции, ожидая ответного огня, который должен был бы нанести вред мирному населению.

Інформацію про розташування важкого озброєння та обстріли оприлюднив штаб Операції об'єднаних сил.

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Де окупанти встановили важке озброєння

Агресор вів вогонь з північної частини села Новоласпа, звідки випустив 13 мін 82-го калібру.

В селі Староласпи окупанти розмістили поруч з будинками мирних мешканців 152 мм артилерійські системи. З них було здійснено три постріли в бік оборонців Старогнатівки.

"Таким чином, збройні формування РФ, сховавшись за спинами дітей і жінок, вкотре продемонстрували своє істинне окупаційне обличчя", – відзначили в штабі ООС.

Окрім цього, російські найманці розмістили міномети калібру 82 мм на межі ділянки розведення №3 "Петрівське" та обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Богданівки.

"Загарбники, без сумнівів, мали на меті примусити наших захисників відкривати вогонь у відповідь, щоб надалі звинуватити українських військовослужбовців у порушенні існуючих домовленостей. Цілком очевидно, що такі підступні дії збройні формування РФ свідомо здійснюють напередодні робочої зустрічі Тристоронньої контактної групи з метою дискредитації Збройних Сил України", – переконані українські військові.

Українські військові на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали.