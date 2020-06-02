Російські окупаційні війська встановили важке озброєння у житлових районах двох сіл на Донеччині. Звідки вони обстрілюють українські позиції, очікуючи на вогонь у відповідь, який мав би завдати шкоди мирному населенню.

Інформацію про розташування важкого озброєння та обстріли оприлюднив штаб Операції об'єднаних сил.

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Де окупанти встановили важке озброєння

Агресор вів вогонь з північної частини села Новоласпа, звідки випустив 13 мін 82-го калібру.

В селі Староласпи окупанти розмістили поруч з будинками мирних мешканців 152 мм артилерійські системи. З них було здійснено три постріли в бік оборонців Старогнатівки.

"Таким чином, збройні формування РФ, сховавшись за спинами дітей і жінок, вкотре продемонстрували своє істинне окупаційне обличчя", – відзначили в штабі ООС.

Окрім цього, російські найманці розмістили міномети калібру 82 мм на межі ділянки розведення №3 "Петрівське" та обстріляли позиції Об’єднаних сил неподалік Богданівки.

"Загарбники, без сумнівів, мали на меті примусити наших захисників відкривати вогонь у відповідь, щоб надалі звинуватити українських військовослужбовців у порушенні існуючих домовленостей. Цілком очевидно, що такі підступні дії збройні формування РФ свідомо здійснюють напередодні робочої зустрічі Тристоронньої контактної групи з метою дискредитації Збройних Сил України", – переконані українські військові.

Українські військові на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали.