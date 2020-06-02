Президент Росії підписав указ, який значно розширює можливості використання ним ядерної зброї. При цьому її можуть використати навіть проти країн, в яких такого озброєння немає.

В Росії цей указ назвали "Про засади державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування". 2 червня Путін його підписав.

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Що передбачає цей указ

Попри те, що в назві говориться про ядерне стримування, в ньому міститься перелік моментів, при яких Росія може застосувати ядерну зброю. При цьому рішення про застосування ядерної зброї приймає лише президент країни.

За яких умов Путін може застосувати ядерну зброю:

в разі надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет, що атакують території РФ і її союзників;

застосування противником ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження по територіях РФ і її союзників;

вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти РФ, виведення з ладу яких призведе до зриву відповідних дій ядерних сил;

агресія проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави.

Щодо ядерного стримування, то його втіленням займається російське Міноборони. В тому числі проведенням "заходів військового характеру". І там теж чималий перелік, коли Росія може вдатися до таких дій:

нарощування потенційним противником на суміжних з РФ та її союзників територіях і в прилеглих морських акваторіях угруповань сил загального призначення, в складі яких перебувають засоби доставки ядерної зброї;

розгортання державами, які розглядають РФ як потенційні супротивники, систем і засобів протиракетної оборони, крилатих і балістичних ракет середньої та малої дальності, високоточного неядерної та гіперзвукової зброї, ударних безпілотних літальних апаратів, зброї спрямованої енергії;

створення і розміщення в космосі елементів системи ПРО та ударних систем;

наявність у держав ядерної зброї і (або) інших видів зброї масового ураження, які можуть бути застосовані проти РФ або її союзників, а також засобів доставки цих видів зброї;

неконтрольоване поширення ядерної зброї, засобів її доставки, технологій і устаткування для їх виготовлення;

розміщення на територіях неядерних держав ядерної зброї та засобів її доставки.

Таким чином цим законом Росія залишає за собою право військових дій проти всіх, кого вона може вважати потенційним ворогом. В тому числі й України.