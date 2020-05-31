Ліквідація ядерної зброї: Кравчук сказав, яку компенсацію мала б отримати Україна
За ліквідацію ядерної зброї Україна могла б отримати 250 мільярдів доларів. Однак під час підписання Будапештського меморандуму Україна не вела з США переговори про компенсацію такої суми.
Приблизну оцінку ліквідації ядерних ракет дав перший президент України Леонід Кравчук. Про це він сказав у програмі "Бацман".
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Кравчук пояснив, що все ядерне озброєння після підписання Будапештського меморандуму відправили до Росії.
Ядерне озброєння було тактичне, яке теж пішло у Росію. Були носії Backfire, ці знамениті літаки. Вони теж перейшли до Росії. Якщо все порахувати, то це десь у межах 250 мільярдів доларів,
– сказав Кравчук.
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Будапештський меморандум: головне
- Це документ, який підписали лідери України – Леонід Кучма, США – Білл Клінтон, Росії – Борис Єльцин і Великобританії – Джон Мейджор.
- Вони гарантували безпеку для України в обмін на ядерне роззброєння.
- Фактично, Росія порушила меморандум у 2014 році, коли вдерлася на територію України та розпочала проти неї збройну агресію.