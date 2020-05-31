За ліквідацію ядерної зброї Україна могла б отримати 250 мільярдів доларів. Однак під час підписання Будапештського меморандуму Україна не вела з США переговори про компенсацію такої суми.

Приблизну оцінку ліквідації ядерних ракет дав перший президент України Леонід Кравчук. Про це він сказав у програмі "Бацман".

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Кравчук пояснив, що все ядерне озброєння після підписання Будапештського меморандуму відправили до Росії.

Ядерне озброєння було тактичне, яке теж пішло у Росію. Були носії Backfire, ці знамениті літаки. Вони теж перейшли до Росії. Якщо все порахувати, то це десь у межах 250 мільярдів доларів,

– сказав Кравчук.

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