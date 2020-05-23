Вперше за 28 років у США серйозно заговорили про проведення ядерного випробування, – ЗМІ

Влада США вперше порушила тему випробування ядерної зброї з 1992 року. Однак через серйозні розбіжності чиновники не змогли дійти згоди.

Питання про можливість проведення ядерного випробування обговорювали 15 травня на зустрічі членів відомства з питань національної безпеки. Про це пише газета The Washington Post з посиланням на власні джерела.

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Один зі співрозмовників заявив виданню, що обговорення тривають. Виявилося, що Штати заговорили про ядерні випробування через загрози, які виходять від Китаю і Росії.

Позиція Білого дому

У Раді національної безпеки при Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію. Один з високопоставлених представників Білого дому підкреслив, що демонстрація "швидкого випробування" може дати США перевагу в переговорах про контроль над озброєннями, до яких Вашингтон хоче залучити не тільки Росію, але й Китай.

Що передбачає договір про контроль над озброєнням?Договір про контроль над озброєнням передбачає стримування ядерних держав у виробництві ядерної зброї. Росія, США та Китай до недавнього часу мали одразу декілька угод про контроль над озброєнням. Однак за останні пару років Штати вийшли з двох угод і наразі намагаються укласти нові домовленості.



Наразі США розв'язують питання про продовження стратегічного договору про контроль над озброєннями з Росією – СНО-3. Влітку 2019 року Трамп заявив, що Америка планує укласти з Росією договір у сфері контролю за озброєннями.

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До чого можуть призвести ядерні випробування

Прихильники ядерного нерозповсюдження вважають, що відновлення ядерних випробувань може призвести до дестабілізаційних наслідків.

Раніше президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив про прихильність Вашингтона контролю над озброєннями, який включає як Росію, так і Китай, і готовності до майбутніх обговорень щоб уникнути дорогої гонитви озброєнь.

Цікаво! За інформацією журналу Bulletin of the Atomic Scientists, ядерний арсенал США налічує 5800 боєголовок, 2000 з яких очікують демонтажу.