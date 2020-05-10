Загроза миру та спонсор антисемітизму: у США прирівняли Іран до гітлерівської Німеччини

Державний секретар Майкл Помпео 9 травня заявив, що США ніколи не дозволять Ірану мати ядерну зброю. Адже після гітлерівської Німеччини під час Другої світової саме Іран сьогодні – "серйозний виклик для миру".

Офіційна заява Майка Помпео з цього приводу опублікована на сайті Державного секретаріату США.

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Помпео пише, що два роки тому США взяли на себе сміливість захистити світ від загрози Ірану, запровадили суворі санкції та перешкодили країні мільярдами доларів фінансувати міжнародний тероризм.

75 років тому США та наші союзники об'єдналися, щоби позбавити світ від нацистів і їхньої ненависної ідеології. Сьогодні перед нами постав серйозний виклик для миру від іншого злочинного режиму,

– заявив держсекретар США.

І закликав міжнародну спільноту приєднатися до Штатів, "аби зупинити державу, яка є провідним спонсором антисемітизму у світі".

"Ми не приймемо їх статус-кво рівня насильства і терору й ніколи не дозволимо Ірану мати ядерну зброю", – підсумував Помпео.

Про загострення стосунків США та Ірану: коротко

Різке загострення між США та Іраном сталося у січні 2020 року.

3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким вбили іранського генерала. Наказ про це віддав особисто президент США Дональд Трамп.

в Багдаді, яким вбили іранського генерала. Наказ про це віддав особисто президент США Дональд Трамп. У відповідь духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї сказав, що американцям слід очікувати на "жорстоку помсту".

5 січня 2020 року офіційний Тегеран заявив, що більше не буде дотримуватися жодного з положень ядерної угоди (документ 2015 року змушує Іран обмежувати ядерну програму в обмін на скасування санкцій).

в обмін на скасування санкцій). 8 січня Іран атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Тоді загинули 80 людей, але американців серед них начебто не було.

військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Тоді загинули 80 людей, але американців серед них начебто не було. Відтоді США та Іран постійно перебувають "на ножах".

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Додамо, що одним із наслідків загострення стосунків між США та Іраном стала трагедія з літаком МАУ, який іранці збили у небі біля Тегерана. Тоді загинули 176 людей, серед яких і 11 українців – екіпаж літака та двоє пасажирів.